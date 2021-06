Von Michael Bremmer

Das Leben von Edgar S. Schöberl endete in einer Nacht auf Montag. Um fünf Uhr am Morgen. Und in diesem Moment begann auch seine Zukunft. Weil er sich bis zu diesem Tag selbst zugrunde gerichtet hatte. Mit Bier, Wein und Schnaps. Literweise. Aber an diesem Tag um fünf Uhr morgens musste er seine Mutter anrufen. Mit der Bitte, sie möge ihm Alkohol bringen. Schnell. Weil sein Vorrat ausgegangen war.