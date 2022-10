Für viele Bewohner im Münchner Norden dürften sich Kalendereinträge ändern: Denn von Montag, 10. Oktober, an ändern sich für viele Tonnenstandplätze die Leerungstage der Restmüll-, Papier- und der Biotonne. Da die Bevölkerung kontinuierlich wächst und die Bebauung nachverdichtet wird, passt der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWM) seine Touren in den folgenden Stadtteilen an: Moosach, Schwabing-Freimann, Schwabing-West, Milbertshofen-Am Hart inklusive Olympisches Dorf sowie Feldmoching-Hasenbergl.

Der Online-Abfuhrkalender wird in der Nacht zum 10. Oktober aktualisiert, sodass am frühen Morgen die aktuellen Standplatzdaten mit den Leerungsterminen abgerufen werden können. Mehr unter www.awm-muenchen.de/abfuhrkalender.