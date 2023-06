Von Michael Stallknecht, Würzburg

"Probiert die Grenze zum Unverständlichen aus", sagt Ivan Turkalj. "Besser, es fällt alles auseinander, als nur auf Sicherheit zu gehen." Eine ungewöhnliche Aufforderung für klassische Musiker. Doch Turkalj sieht sich auch nur begrenzt als Klassiker, als Cellist gehört er zum "New Piano Trio", das die Komplexität klassischer Formen in den Sounds und Harmonien von Jazz und Pop weiterdenkt. Nun unterrichtet er erstmals beim "Mozartlabor" des Würzburger Mozartfests, in dem junge Preisträger des Bundeswettbewerbs "Jugend musiziert" neue Impulse für ihr Musizieren bekommen.

"Speculire - studiere - überlege" lautet, nach einem Briefzitat von Wolfgang Amadé Mozart, das Motto des Mozartfests in diesem Jahr. Beim Mozartlabor kommt es ganz zu sich selbst: In einer dreitägigen Klausur im Exerzitienhaus des Klosters Himmelspforten treffen Kulturmanager auf Musikwissenschaftler, junge Musiker und angehende Musikjournalisten auf Besucher des Mozartfests, um gemeinsam zu überlegen und zu studieren, wie es weitergeht mit der Klassik - das "Herzstück" des Mozartfests, wie Evelyn Meining im Gespräch sagt.

Dabei könnte es sich die Intendantin deutlich leichter machen. Mit dem Kaisersaal der Würzburger Residenz verfügt sie über einen der schönsten (wenn auch leicht überakustischen) Konzertsäle Deutschlands. Bereits zur Halbzeit ist eine Auslastung von mindestens neunzig Prozent gesichert. Die Zugkraft des Namensgebers steht für Meining denn auch außer Frage: "Ausgangs- und Zielpunkt ist Mozart. Der Raum dazwischen ist unser Spielfeld."

Dieses Spielfeld aber weitet sie seit Jahren beständig aus. Mozart und andere Musiken kann man beim Mozartfest auch im Weinkeller, im Club oder einer "Rocklounge" hören, bei einem "Dating Concert" Gleichgesinnte beziehungsweise Gleichhörende über ein "Like" kennenlernen. Mit "M PopUp" bespielt Hanni Liang, Dozentin für Konzertdesign an der Münchner Musikhochschule, in diesem Jahr zum ersten Mal einen eigenen Raum in der Innenstadt, in dem eine diverse Stadtgesellschaft in unterschiedlichsten Formen mit Musik in Kontakt kommen kann. In die Region hinaus fährt der "Blaue Eumel", ein Musiklastwagen, auf dem sogar die Pianistin Ragna Schirmer zu hören ist. Wie die Artiste étoile des diesjährigen Mozartfests auch beim Mozartlabor ihre Erfahrungen an die jungen Preisträger weitergibt.

Für solche Initiativen hat die Kulturstiftung des Bundes das Mozartfest in ihr Programm "tuned - Netzwerk für zeitgenössische Klassik" aufgenommen. Mit dem Ziel, "das Konzert neu als sozialen Raum wahrzunehmen", wie es Julian Stahl, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung, im Mozartlabor formuliert. Wobei Stahl neue Formate nicht gegen alte ausspielen möchte, das prächtige Ambiente im Kaisersaal ebenso einen sozialen Raum bilden könne.

"Klassik für alle" - Evelyn Meining sieht die Forderung kritisch

Auch Evelyn Meining ist es wichtig, das Spielfeld unideologisch zu erweitern. Die zunehmende Forderung nach einer "Klassik für alle" sieht sie sogar ausgesprochen kritisch, wie sie bei einer Podiumsdiskussion verdeutlicht. Schließlich fordert auch niemand "Rock für alle" oder "Hip-Hop für alle". Ständig möglichst niedrigschwellige Angebote zu unterbreiten, ist für Meining vor allem eine Forderung von Politikern, die sich für die Unterstützung von Klassik gegenüber ihren Wählern rechtfertigen wollen. Nach dem Motto: "Ihr müsst schon nachweisen, dass ihr mit Mozart den Klimawandel stoppen könnt."

Bestand dagegen werde selten gefördert. Für Meining ist das sogar unter finanziellen Aspekten widersinnig: Die Eigenwirtschaftsquote des Mozartfests, rechnet sie vor, liegt bei 75 Prozent, die traditionellen Konzerte tragen sich damit weitgehend selbst. Steuergelder braucht sie vor allem für die ungewöhnlichen Formate, die sie aufwendig neu entwickelt und bei der sich niedrige Zugangsschwellen oft in niedrigen Eintrittspreisen spiegeln.

Für Meining versucht der politische Betrieb hier nur, jahrelange Fehler in der Bildungspolitik auf die Veranstalter abzuwälzen. Schließlich wird an vielen Schulen beim Musikunterricht nicht einmal mehr die vorgesehene Wochenstundenzahl erreicht. Klassische Konzerte, so die Intendantin, sollten dann plötzlich ausgleichen, was an musikalischer Bildung fehlt. Ihre eigene Planung ziele deshalb nicht darauf, "dass alles für alle geeignet" sei. Aber unter den 85 Veranstaltungen des diesjährigen Mozartfests, verspricht sie, sei "für jeden, der will, etwas dabei".