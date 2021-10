Am Sonntag wurde eine 14-Jährige tot in der Wohnung der Eltern gefunden. Bereits am Montagmorgen wurde der Tatverdächtige gefasst.

Von Joachim Mölter

Am Sonntagmorgen ist ein 14-jähriges Mädchen tot in der elterlichen Wohnung im Münchner Stadtteil Bogenhausen aufgefunden worden, am Montagmorgen wurde ein 17-Jähriger Münchner an einem Bahnhof von der Bundespolizei gefasst - er gilt als tatverdächtig. Die Polizei will sich am Mittag auf einer Pressekonferenz zu den Ermittlungen äußern.

Die Polizei war am Sonntagmorgen offenbar von der Mutter der 14-Jährigen um 7.40 Uhr zu dem Haus im zu Bogenhausen gehörenden Stadtteil Denning gerufen worden. Die Tat war wohl im Laufe der Nacht passiert. Rettungskräfte hätten noch vergeblich versucht, das Mädchen zu reanimieren. Die Leiche habe Spuren von Gewalteinwirkungen aufgewiesen, man gehe von einem Gewaltdelikt aus, hatte ein Polizeisprecher im Anschluss mitgeteilt.

Das Opfer und der nun gefasste 17-Jährige sollen befreundet gewesen sein, es habe offenbar eine "Vorbeziehung" bestanden, sagte ein Polizeisprecher. Die möglichen Motive der Tat waren bislang unklar.