Traunstein:"Schwarze Pädagogik"

Das Erzbischöfliche Studienseminar St. Michael in Traunstein ist eine besondere Einrichtung innerhalb der Erzdiözese München und Freising. Es ist ein Internat für Jungen, den Unterricht besuchen sie in Schulen der Umgebung. Seit Jahrzehnten investiert die Kirche viel Geld in Haus und Schüler, um Nachwuchs zu gewinnen. Die Kaderschmiede auf der Wartberghöhe ist stolz auf einen ihrer früheren Zöglinge: Joseph Ratzinger besuchte sie von 1939 an. Zwölf Jahre war er damals jung. Von 1977 bis 1982 war er Münchner Erzbischof, später verbrachte er, bis zu seiner Wahl zum Papst, viele Winterurlaube in St. Michael. Es gibt dort eine Dauerausstellung über Ratzinger, im Kirchturm des Seminars läutet eine "Benediktglocke".