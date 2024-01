"Locus Solus" heißt die temporäre Zwischennutzung von Schaufenstern am Marienplatz gegenüber dem Eingang zu Galeria Kaufhof, die im Dezember begonnen hat. Es ist ein Kunstprojekt der Initiative Kunst München, die schon zuvor an anderer Stelle in der Innenstadt für mehr Sichtbarkeit von Künstlerinnen und Künstlern gesorgt hat. Präsentiert wird immer nur eine Arbeit. Zu Gast waren bisher Michael Hofstetter, Pavel Zelehovsky, Herbert Nauderer und Burkard Blümlein. Als nächstes wird "Umleitung" von Milena Dopitová zu sehen sein. Die Installation nimmt Bezug auf das Computerspiel "Minecraft" und soll auf die unbegrenzten Bewegungsmöglichkeiten der Spieler hinweisen. Im Rahmen von "Locus Solus" werden als weitere Schaufensterprojekte Werke von Robert Barta (18. bis 23. Jan.) und Carolina Kreusch (25. bis 30. Jan.) gezeigt.