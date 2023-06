Von Franz Kotteder

Ach, wäre man doch noch einmal jung! Der Stoßseufzer mag nicht immer berechtigt sein, was aber das Tantris angeht, liefert uns Münchens berühmtestes Spitzenrestaurant jetzt einen guten Grund dafür. Wer nämlich jünger als 35 Jahre ist, kann im Tantris zum Sonderpreis essen. "Wir wollen jungen Menschen die Gelegenheit geben", so Chefkoch Benjamin Chmura, "unsere Küche kennenzulernen, auch wenn sie sich noch nicht ein großes Menü leisten können."

Deshalb gibt es nun im ganzen Tantris Maison Culinaire - also sowohl im Menü-Restaurant als auch im Tantris DNA - ein sogenanntes "Menu Jeune". Man sieht, die Haussprache im Tantris ist erfreulicherweise nicht modisches Denglisch, sondern die klassische Küchensprache Französisch. Mittags besteht das "junge Menü" aus drei Gängen mit Haus-Aperitif, Wasser, zwei Gläsern Wein und Kaffee für 90 Euro, abends aus vier Gängen (und insgesamt vier Gläsern Wein) für 150 Euro.

Versprochen wird das volle Rundumerlebnis eines Besuchs im Spitzenrestaurant, wenn auch um einige Gänge verkürzt. Die Plätze sind monatlich begrenzt, schnell sein lohnt sich also. Bei der Reservierung muss man das Stichwort - ausnahmsweise doch mal Englisch - #under35 angeben. Benjamin Chmura und der Executive Chef des Hauses, Matthias Hahn, wollen damit zur kulinarischen Bildung beitragen, denn die Jugend ist auch in der Gourmetküche das Publikum der Zukunft (Menu Jeune im Tantris Maison Culinaire, Johann-Fichte-Straße 7, mittwochs bis samstags, 12 - 16 Uhr und 18.30 - 24 Uhr, 90 und 150 Euro pro Person, Reservierung unter contact@tantris.de mit Stichwort #under35, Telefon 361 95 90, www.tantris.de).

Ein Tisch auf Tour

Französisch kann man natürlich auch in der Schreiberei - insbesondere, wenn man das Champagnerhaus Veuve Cliquot zu Gast hat. "Die Witwe", wie Gourmets hierzulande gerne salopp sagen, um nonchalant ihre Französisch-Kenntnisse zur Schau stellen zu können, hat vor einigen Jahren von der Künstlerin Paola Paronetto einen großen Tisch für 24 Personen gestalten lassen, den sie seither durch gehobene Restaurants touren lässt. Jetzt ist er in der Schreiberei eine gute Woche lang zu Gast, und Sternekoch Tohru Nakamura hat dafür eigens zwei Menüs kreiert. So gibt es mittags drei Gänge und zwei Gläser Champagner für 125 Euro, abends dann ein sechsgängiges Dinner mit Champagnerbegleitung für 295 Euro (La Grande Dame Table by Paola Paronetto in der Schreiberei, Dienerstraße 20, bis 23. Juni außer Sonntag und Montag, 12.30 Uhr und 19 Uhr, Reservierung unter Telefon 21 52 91 72, www.schreiberei-muc.de).