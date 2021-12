München im 19. Jahrhundert: Der kaltherzige Geschäftsmann Eberhard Gschaftl wird in der Weihnachtszeit von verschiedenen Geistern heimgesucht, die ihn mit seinem Egoismus konfrontieren und langsam sein Herz erwärmen. Seit mehreren Jahren sind Kabarettistin Amelie Diana und Schauspieler Andreas Bittl in der Adventszeit mit ihrem Programm "A Weihnachtsgschicht" unterwegs. Sie haben Charles Dickens' "A Christmas Carol" aus dem Jahr 1843 ins Bayerische übertragen. Altbayerische Weihnachtslieder, Gstanzln und Wirtshausmusik, begleitet von Akkordeon und Gitarre, runden die Erzählung ab. Im letzten Jahr erschien die Geschichte sogar als Hörspiel-CD. Zu unterschiedlichen Terminen treten die beiden in München und Umgebung noch vor Weihnachten live auf. Alternativ kann man sich die humorvolle Geschichte auch ganz gemütlich von zu Hause aus an unterschiedlichen Tagen als Live-Stream anschauen.

A Weihnachtsgschicht: Fr., 17.12., Puchheim, Sa., 18.12., Neubiberg, So., 19.12., Türkenfeld, Di., 21. bis Do., 23. 12., München, verschiedene Veranstaltungsorte und Live-Stream, Infos und Tickets: www.ameliediana.de/a-weihnachtsgschicht