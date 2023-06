Lange Kunstnacht in Augsburg

Rathaus, Zeughaus, Wertachbrucker Tor - Elias Holl ist für viele der hübschen Renaissance-Bauten in Augsburg verantwortlich. Zu seinem 450. Geburtstag geben Kunstschaffende aus Stadt und Umgebung nun etwas zurück: Sie beschäftigen sich im Rahmen der "Langen Kunstnacht" unter dem Motto "#Hoch hinaus" in mehr als 200 Programmpunkten mit Holl, Architektur und dem "Streben nach mehr".

Da gibt es Renaissance-, Klassik-, Jazz- und Rockkonzerte, Führungen durch Holls Bauten (in denen viele der Veranstaltungen auch stattfinden) und eine Erich-Kästner-Lesung für Kinder. Der Blick zurück reicht indes weiter als bis zur Renaissance - im Römerhaus kann man sich die historische Sammlung zur Stadtgründung anschauen: Fundstücke von Militär, Handel, Verkehr und dem römischen Alltag. Das Theater auf Stelzen bringt zudem (grob in die thematische Zeiteinbettung passend) Machiavellis "Il Principe" ("Der Fürst"), ein philosophisches Werk über Herrschaftsformen, zur dramatischen Aufführung - in diesem Fall geht es nicht hoch hinaus, sondern hoch von den Stelzen herab.

"Lange Kunstnacht", Sa., 24. Juni, Augsburg, www.langekunstnacht.de