Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Die Raiffeisenbank München-Nord mit Sitz in Unterschleißheim ist im zurückliegenden Jahr vor allem wieder für Unternehmer in der Region und Häuslebauer ein wichtiger Partner gewesen. Die Bank unterstützte die Firmenkunden, die unter den Auswirkungen der vielen Lockdowns zu leiden hatten, mit kurzfristiger Liquidität. Die Summe an neu vergebenen Krediten stieg nach Angaben des Geldinstituts um 3,7 Prozent von 413 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 428 Millionen Euro. Die Ausgabe von Krediten für den Wohnungsbau erhöhte sich auf 330 Millionen Euro, wobei laut Mitteilung des Kreditinstituts viele Kunden lange Zinsbindungen nachgefragt hätten. Es sei spürbar, dass steigende Bau- und Materialkosten höhere Finanzierungssummen als noch vor einigen Jahren mit sich brächten.

Die Raiffeisenbank München-Nord hat kürzlich auf der Vertreterversammlung ihre Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgelegt, die der Genossenschaftsverband Bayern in einer Prüfung als gut bewertet hat. Die Vertreter beschlossen, an die Genossenschaftsmitglieder eine Dividende von drei Prozent auszuschütten. Das Geschäftsmodell habe sich bewährt, teilt die Bank mit, am Ort Präsenz zu sein und regionale Verbundenheit zu zeigen. Kunden schätzten trotz zunehmender Digitalisierung die persönliche Beratung. Die Bilanzsumme habe man im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Prozent gesteigert und im zurückliegenden Jahr 932 Millionen Euro erzielt. Die Raiffeisenbank München-Nord hat ihre Hauptgeschäftsstelle an der Bezirksstraße in Unterschleißheim und unterhält darüber hinaus neun Geschäftsstellen - sechs davon in München, eine in Haimhausen, eine in Unterbruck und eine in Günzenhausen.

Vorstandsvorsitzender Peter Reischmann betont, in schwierigen Zeiten den Partnern weiter zuverlässig zur Seite stehen und die Risikovorsorge nicht vernachlässigen zu wollen. "Durch unsere Zinsbindung können wir unsere Kreditkunden vor Zinsänderungsrisiken und damit vor Unsicherheit bezüglich zukünftiger Zins- und Tilgungsbelastung schützen." Auch weiterhin setze die Raiffeisenbank München-Nord auf eine konservative Ausgestaltung der Kreditvergabe. "Für alle erkennbaren Risiken in den Kreditengagements haben wir die entsprechende Risikovorsorge getroffen."

Vorstand und Aufsichtsrat der Raiffeisenbank München-Nord wurden einstimmig entlastet. Turnusmäßig wurden im Aufsichtsrat bestätigt: Martin Angermeir, Robert Augustin und Aufsichtsratsvorsitzender Johannes Past. Robert Augustin wurde für 15 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit als Aufsichtsrat geehrt. Johannes Past erhielt für über 30 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Aufsichtsrat die Goldene Ehrennadel. Dies ist die höchste Auszeichnung des Genossenschaftsverbandes Bayern.

Die Raiffeisenbank München-Nord hat über ihr Gewinnsparen-Programm im zurückliegenden Jahr 14 Sportvereine, elf Schützenvereine, 18 Kindergärten, fünf Schulen, zwölf Kunst- und Kultureinrichtungen, fünf soziale Einrichtungen und drei Kirchen unterstützt. 24 Vereine aus der Region beteiligten sich 2021 an einer Oster-Challenge, die gerade wegen der Schwierigkeiten, in der Pandemie gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, erstmals ausgerichtet worden sei.