Interview von Flavia Klingenhäger, Taufkirchen

In seinem neuen Buch "Unsere Überlebensformel" analysiert der Zukunftsforscher Ulrich Eberl, welche Innovationen am effektivsten sind, um den Klimawandel und die damit zusammenhängenden globalen Krisen zu lösen. An diesem Donnerstag hält der promovierte Physiker, der in Höhenkirchen-Siegertsbrunn lebt und arbeitet, darüber einen Vortrag bei der Volkshochschule Taufkirchen. Die SZ sprach im Vorfeld mit ihm.