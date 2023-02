Sturzbetrunken ist ein etwa 40 Jahre alter Gräfelfinger am Samstag mit dem Fahrrad verunglückt. Nach Angaben der Planegger Polizei war der Mann von Gauting in Richtung Neuried unterwegs, als er auf dem Radweg an der Kreisstraße M 4 ohne Fremdeinwirkung stürzte und sich schwer verletzte.

Ein Autofahrer beobachtete den Unfall und leistete Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum. Erstaunlich ist, dass der Fahrradfahrer überhaupt so weit gekommen ist: Nach Angaben der Polizei hatte er etwa drei Promille Alkohol im Blut.