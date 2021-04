Von Oktavia Skorupa

Waldparkplatz zur Waldeslust. Wer sich an einem solchen Ort mit einer Hexe verabredet, sollte auf einiges gefasst sein. Denn natürlich ist das Treffen alles andere als gewöhnlich. Noch dazu naht die Walpurgisnacht, an diesem Freitag ist es wieder so weit. "Du riechst noch viel zu sehr nach Mensch", krächzt es plötzlich von rechts. Der Rabe kennt sich aus: "So können wir uns niemals bei den Zwergen blicken lassen!", mahnt er.