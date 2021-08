Landkreis München:Was in den Ferien geboten ist

Was in den Ferien geboten ist

Von Anna-Maria Salmen

Nicht nur im Landkreis steigen aktuell wieder die Infektionszahlen, viele beliebte Urlaubsländer kämpfen mit hohen Inzidenzen und werden teils zu Risikogebieten erklärt. Gerade Familien mit Kindern überlegen sich daher gut, ob sie eine geplante Reise tatsächlich antreten oder nicht doch lieber in der Heimat bleiben - zumal sich auch in der Münchner Region einiges erleben lässt. "Man erkennt es deutlich, dass heuer nicht so viele wegfahren", sagt Josef Sedlmair, Betreiber des Bergtierparks in Blindham bei Aying. Bei ihm herrsche diesen Sommer großer Andrang, zumal das wechselhafte Wetter vielen den Ausflug zum Badesee verderbe.

Die häufigen Regenschauer sind für die Kirchheimer Maxx Arena kein Problem, wie Parkmanager Felix Gangkofer berichtet. Im Gegenteil: Die Indoor-Trampolinhalle sei optimal für schlechtes Wetter. Das Toben habe den Kindern schon immer Spaß gemacht, sagt Gangkofer. "Aber man merkt schon, dass die Kinder jetzt besonders froh sind, endlich wieder mehr unternehmen zu können nach der langen Zeit der Einschränkungen." Was gibt es mitten in den Ferien noch zu entdecken? Die SZ hat einige Tipps zusammengestellt.

Eso Supernova in Garching

Erst vor wenigen Wochen erregten die Milliardäre Richard Branson und Jeff Bezos mit ihren Flügen ins Weltall Aufsehen und entfachten eine Diskussion über den Tourismus in neuen Sphären. Ob tatsächlich in näherer Zukunft eine Urlaubsreise ins All möglich ist, bleibt abzuwarten. Die faszinierenden Weiten des Universums lassen sich jedenfalls jetzt schon ganz ohne Flug erleben, etwa in der Eso Supernova in Garching. Führungen durch die astronomische Ausstellung sind aktuell zwar nicht möglich, doch das Team hat eine virtuelle Tour erstellt, um Besucher bei der eigenständigen Erkundung zu unterstützen. Der Eintritt in die Ausstellung ist frei. Im Planetarium finden zudem regelmäßig verschiedene Vorführungen statt. Sowohl für den Besuch der Ausstellung als auch für die Planetarium-Shows ist eine vorherige Buchung nötig. Informationen dazu finden sich auf der Homepage www.supernova.eso.org.

Bergtierpark Blindham

Detailansicht öffnen Im Bergtierpark Blindham bei Aying warten tierische Zeitgenossen. (Foto: Angelika Bardehle)

Auf 25 Hektar Fläche lassen sich im Bergtierpark Blindham nicht nur heimische Wildtiere beobachten, auch seltene bedrohte Haustierrassen haben hier ein Zuhause gefunden. Großzügige Gehege, weitläufige Wiesen und ein kleines Waldstück erlauben es den Tieren, ihre natürlichen Verhaltensweisen auszuleben. Während die Eltern nach dem etwa zwei Kilometer langen Rundgang das Alpenpanorama von der Terrasse aus genießen, können sich die Kinder im 2015 eröffneten Spielstadl austoben: In der umgebauten Scheune finden sich unter anderem meterlange Hängebrücken, Schaukeln und Rutschen. Eine vorherige Buchung ist nicht nötig, Informationen über den Park finden sich online (www.bergtierpark.de).

Schloss Schleißheim

Detailansicht öffnen Das Neue Schloss Schleißheim entstand im Auftrag von Kurfürst Max Emanuel zu Beginn des 18. Jahrhunderts. (Foto: Robert Haas)

Wie verbrachten Prinzessinnen und Prinzen im Barock ihre freie Zeit? Dieser Frage können Familien am Wochenende bei einer Führung durch den Hofgarten von Schloss Schleißheim auf den Grund gehen. Die Aktion ist für Kinder von sechs bis zehn Jahren geeignet, erwachsene Begleitpersonen sind erforderlich. Beginn der Führung ist am Samstag, 28. August, um 14 Uhr. Eine vorherige Anmeldung unter 089/17 90 84 44 ist nötig, die Teilnahme kostet drei Euro pro Person. Treffpunkt ist auf der Eingangsseite vor dem Mittelportal des Neuen Schlosses. Auch die Innenbereiche der barocken Schleißheimer Schlösser sind aktuell zur Besichtigung geöffnet, eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich. Wer auch ohne Fahrt in den Süden ein wenig italienisches Flair verspüren möchte, kann ebenfalls im Schlosspark auf seine Kosten kommen: In venezianischen Gondeln kann man sich nach Reservierung über den Mittelkanal des Gartens rudern lassen. Informationen dazu finden sich unter www.la-gondola-barocca.de oder unter Telefon 089/24 29 51 06.

Wasserskipark Aschheim

Detailansicht öffnen Im Aschheimer Wasserskipark rasen bald auch Einsteiger über das Wasser. (Foto: Claus Schunk)

Zumindest einen Hauch von Strandgefühl kann man im Wasserskipark in Aschheim erleben. Sofern man noch nie Erfahrungen auf Wasserskiern gesammelt hat, empfiehlt es sich, zunächst einen der Kurse zu belegen. Das Angebot findet sich online (www.wasserskipark-aschheim.de). Wer bereits sicher auf den Brettern steht, kann von 12 Uhr bis Sonnenuntergang Zeit- oder Tageskarten kaufen. Auch das Equipment kann vor Ort ausgeliehen werden. Weniger mutige Besucher können es ruhiger angehen lassen: Von der Seeterrasse aus kann man die Wassersportler beobachten und kleine Snacks sowie Drinks genießen.

Maxx Arena Kirchheim

Detailansicht öffnen In der Maxx Arena können Kinder und Jugendliche sich auch bei schlechtem Wetter austoben. (Foto: Sebastian Gabriel)

Wer seine Freizeitpläne nicht vom wechselhaften Wetter dieses Sommers abhängig machen will, für den ist das Indoor-Angebot der Maxx Arena in Kirchheim bestens geeignet. Auf über 5500 Quadratmetern befindet sich nach Angaben der Betreiber die größte Trampolinlandschaft Münchens mit unterschiedlichsten Areas, zudem lockt Bayerns erste Clip'n-Climb-Anlage mit vollautomatischem Sicherungssystem sowie eine Minigolfanlage unter Schwarzlicht. Eine Reservierung unter www.booking.maxxarena.com ist empfehlenswert, doch auch spontane Besuche sind möglich.

Kletterwald Grünwald

Detailansicht öffnen Der Kletterwald in Grünwald ist nicht nur für Kinder ein spannender Ausflug. (Foto: ANGELIKA BARDEHLE)

Egal ob Einsteiger oder erfahrener Sportler, im Kletterwald in Grünwald finden sich Parcours für jede Schwierigkeitsstufe. 65 verschiedene Übungen, ein separater Seilbahnparcours sowie eine 120 Meter lange Flying-Fox-Strecke verheißen abwechslungsreiche Stunden. Aktuell ist das Klettern ausschließlich nach vorheriger Online-Buchung (www.kletterwald-muenchen.de) möglich. Nach dem Besuch lässt sich auch in der Umgebung des Kletterparks einiges entdecken: Das Walderlebniszentrum Grünwald ist lediglich 500 Meter entfernt, täglich von 16 Uhr an kann man die Fütterung der Wildschweine beobachten.