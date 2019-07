25. Juli 2019, 21:45 Uhr Kommunalwahl 2020 Aschheims Freie Wähler setzen auf Stubenvoll

Als erste politische Gruppierung in Aschheim haben die Freien Wähler einen Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am 15. März 2020: Eugen Stubenvoll aus Dornach wird gegen CSU-Amtsinhaber Thomas Glashauser antreten, der noch nicht offiziell von seiner Partei nominiert ist, mit dessen abermaliger Kandidatur aber gerechnet wird. Bei der Aufstellungsversammlung am Mittwochabend sprachen sich 97 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder für den 59-jährigen Richter am Amtsgericht München und Vater von vier Kindern aus, der seit 33 Jahren in der Gemeinde lebt.