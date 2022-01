Wer mit Tretroller oder Rad zur Schule fährt (wie hier in Gräfelfing), tut etwas für den Klimaschutz. Das Landratssamt ehrte heuer die Initiative "Autofrei - ich bin dabei!" an der Grundschule Pullach.

Bäume pflanzen, Müll aufsammeln, Wege zur Klimaneutralität zeigen, Nistplätze betreuen, sich autofrei bewegen - auf vielfältige Art und Weise engagieren sich im Landkreis München Menschen, für die Umwelt- und Klimaschutz eine Herzensangelegenheit ist. Das Landratsamt hat nun neun Bürgerinnen und Bürger geehrt, die sich herausragend und ehrenamtlich für Umwelt und Klima eingesetzt haben: Sie bekamen eine Ehrennadel des Landkreises München, eine Ehrenurkunde und einen Präsentkorb mit regionalen Produkten. Außerdem wurden sie jeweils mit eigenen Imagefilmen gewürdigt. Ziel sei es, eine "kritische Auseinandersetzung mit Umweltproblemen öffentlichkeitswirksam zu fördern und mögliche Wege für eine wirksame Beseitigung dieser Probleme aufzuzeigen", heißt es aus dem Landratsamt. Die Umweltehrung fand allerdings wegen der Corona-Pandemie wie schon im vergangenen Jahr nicht als Präsenzveranstaltung statt.

Zu den Geehrten gehören Christian Ellerhold, Annika Gehrmann, Michael Garding und Jens Coldewey von der Neubiberger Initiative "Klimaneutral 2035". Die im Juli 2020 ins Leben gerufene und am 12. November 2020 offiziell gegründete Initiative will erreichen, dass die Gemeinde Neubiberg in den Bereichen Strom, Wärme und Mobilität bis ins Jahr 2035 klimaneutral wird. Knapp 200 Personen unterstützen die Initiative. Im Fokus stehen unter anderem ein Klimaschutzkonzept mit konkreter Roadmap zur Verwirklichung von Projekten. Wichtig dabei: die Öffentlichkeitsarbeit inklusive Werbung für die Vorteile der Energiewende sowie die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Realisierung der Klimaneutralität im privaten, gewerblichen und im öffentlichen Bereich. Bisher wurden ein Leitfaden für den Erwerb und Betrieb von Photovoltaikanlagen erstellt, eine Demonstration, Schulstunden und Online-Veranstaltungen organisiert.

Des weiteren befinden sich Jacqueline Harenberg und Birgit Krauß aus Pullach als Vertreterinnen von "Autofrei - ich bin dabei!" unter den Geehrten. Unter besagtem Motto verzichten Schülerinnen und Schüler der Grundschule Pullach seit 2012 jedes Jahr für drei Wochen auf den Auto-Bring-Dienst ihrer Eltern. Stattdessen kommen sie mit Rad, Tretroller, Bus oder zu Fuß in die Schule. Dabei wurden eine ganze Menge "autofreier" Kilometer gesammelt und CO₂- Emissionen eingespart. Der Wettbewerb wird vom Elternbeirat organisiert. Zudem werden im Gemeindegebiet gemeinsam mit den Siegerklassen jedes Jahr Bäume gepflanzt, die an hiesige Klimaverhältnisse wie an künftige klimatische Entwicklungen angepasst sind.

Die Natur sauber zu halten, ist eine Lebensaufgabe von Roman Hackl. Der Ayinger, der ebenfalls ausgezeichnet wurde, sammelt seit etlichen Jahren den Müll im Gemeindegebiet von Aying und Umgebung - und das alles mit seinem Fahrrad und Anhänger. Mehr als 6000 Kilometer hat er dabei bereits zurückgelegt. An Samstagen, Sonntagen oder sonstigen arbeitsfreien Tagen ist er zwischen drei und sechs Stunden täglich unterwegs, um Wälder und Felder sauber zu halten.

Helmut Meyer aus Ismaning wiederum nimmt seit 1991 ehrenamtlich Untersuchungen zur Brutbiologie, der Populationsdynamik und zum Verhalten des Raufußkauzes in der Münchner Schotterebene vor. Er konnte "diese kleine Eulenart, deren Vorkommen in Südbayern auf den Alpenraum und die Münchner Schotterebene begrenzt ist, durch die Bereitstellung und Wartung von rund 300 Kunsthöhlen in den Wäldern des Münchner Landkreises und der Nachbarlandkreise erfolgreich stabilisieren und ihren Bestand wie auch Bruterfolg dokumentieren", lobt das Landratsamt. Meyer kann auch auf ehrenamtliche Unterstützer bauen, die ihn bei der Betreuung der Nistkästen unterstützen.

Auch Klaus-Peter Schubert aus Unterhaching wurde für seien Engagement gewürdigt. Er ist Gründungsmitglied der Bürger-Energie-Unterhaching und seit 2012 ist im Aufsichtsrat der Genossenschaft. Als langjähriges Mitglied im Ortsverband des Bundes Naturschutz ist er für die Mitgliederverwaltung, den Newsletter und die Begleitung von Einzelprojekten wie die Hachinger-Bach-Wanderung, die Hachinger-Bach-App oder den Bau von Insektenhotels mit Schulklassen zuständig. Zudem ist er in der lokalen Agenda 21 aktiv, war Mitglied des Sprecherkreises sowie Projektmitglied in der Initiative "Aufstockung Pflegekapazitäten in der Gemeinde Unterhaching" und im AK "Natur und Landschaft".

Die Filme aller Geehrten findet man online unter www.landkreis-muenchen.de/themen/energie-und-klimaschutz/klimaschutz-zum-mitmachen/umweltehrung/umweltehrung-2021/ .