"Die Menschen wollen an einem Tisch sitzen"

Angela Inselkammer, Gastronomin und Präsidentin des Hotel- und Gaststättenverbandes im Freistaat, spricht über die Folgen der Pandemie, das bayerische Lebensgefühl und wie sie die Wirtshaustradition retten will.

Interview von Karin Kampwerth

Sie dienten als Lazarett in Kriegszeiten, waren auch mal Sportarenen oder beherbergten Flüchtlinge. Hier wurde Bier gebraut und Schnaps gebrannt. Bis ins Mittelalter reicht die bayerische Wirtshaustradition zurück. Vieles hat sich verändert, geblieben ist das Wirtshaus als sozialer Treffpunkt - bis Corona kam. In einer neuen Serie erzählt die SZ in den kommenden Wochen die bewegte Geschichte und spannende Geschichten rund um die urigsten Wirtshäuser im Münchner Umland. Angela Inselkammer, Geschäftsführerin im Brauereigasthof und Hotel Aying und Bayern-Chefin ihres Berufsverbands, spricht zum Auftakt der Serie über die Zukunft der Branche und wie das Wirtshaus wieder Mittelpunkt des Dorfes werden kann.