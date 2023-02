Bavaria-Filmstadt und FFF Bayern veranstalten im März einen "Film Academy Day". Er richtet sich vor allem an Schulklassen. Hintergrund ist der Fachkräftemangel in der Branche.

Von Udo Watter, Grünwald

Werner Herzog, der im vergangenen Jahr 80 wurde, hat als junger, angehender Filmemacher einmal eine Kamera geklaut, beim damaligen Institut für Film und Fernsehen in München. Nun gehört der im Chiemgau aufgewachsene Regisseur und Autor zu den außergewöhnlichsten Künstlerpersönlichkeiten der vergangenen Jahrzehnte, aber nicht alle seine Handlungen sollte man deswegen zwingend nachmachen.

Für junge Besucher, die beim "Film Academy Day" am Montag, 20. März, in der Grünwalder Filmstadt vorbeischauen, dürfte der Ausflug nach Geiselgasteig sicher auch ohne so einen Mitnahmeeffekt lohnenswert sein. Der Aktions- und Informationstag, den die Film Comission des FFF Bayern und die Bavaria-Filmstadt anbieten, richtet sich vor allem an Schulklassen: Man "will junge Menschen für die vielfältige Arbeit hinter der Kamera begeistern", wie Christiane Kügler-Martens, Pressesprecherin der Bavaria-Filmstadt, mitteilt. Auch "potenzielle Quereinsteiger" seien herzlich willkommen.

Die Idee zu dem Aktionstag ist nicht zuletzt dem Fachkräftemangel geschuldet, der auch die Filmbranche umtreibt. Der Eintritt ist frei, für Schulklassen ist allerdings eine Anmeldung erforderlich. Um die Klassen werden sich am 20. März die Referenten in einer Zeitphase von 9 bis 13 Uhr kümmern. Anschließend von 14 bis 16 Uhr können sich weitere Interessierte ohne Anmeldung informieren und inspirieren lassen.

Influencerin oder Youtube-Star als Berufswunsch, schön und gut - aber an einer großen Kinoproduktion oder einer erfolgreichen Serie mitzuwirken, hat schon eine andere Dimension und professionelle Tiefe. Insgesamt geht es beim "Film Academy Day" freilich weniger darum, massenhaft neue Regietalente zu rekrutieren: Während des Rundgangs durch die Filmkulissen und Drehmotive der Bavaria-Filmstadt werden vielmehr die unterschiedlichen Berufsbilder und Job- sowie Ausbildungsmöglichkeiten beim Film vorgestellt, die Referenten sind Profis aus der Branche. Unter anderem stehen im Fokus: Regieassistenz, Set- und Motivaufnahmeleitung, Szenenbild, Maskenbild, Kameraassistenz, Licht, Visual Effects, Kostümbild, Requisite, Filmbuchhaltung, Produktionsleitung und Location Scouting.

Zu den Kulissen gehören Motive aus Filmen wie "Fack ju Göhte", "Jim Knopf", "Asterix und Obelix gegen Cäsar", aber auch die phantastische Welt aus "The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte". Der Rundgang endet in einem Info-Areal, wo im Stil einer Messe diverse Produktionsfirmen wie Constantin Film, Bavaria Fiction und Leonine sowie Institutionen wie das Berufsinformationszentrum und die ZAV Künstlervermittlung über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten informieren.

Die Anmeldung für Schulklassen ist bereits jetzt möglich, und zwar per E-Mail an filmacademyday@bavaria-filmstadt.de oder unter Telefon 089/64 99 20 00.