Binnen einer Stunde sind am Mittwochabend zwei Motorradfahrer im Landkreis München verunglückt: Für einen 18-Jährigen endete die Kollision mit einem Auto bei Aschheim tödlich, ein 68-Jähriger überlebte den Zusammenstoß mit einem Bus bei Brunnthal schwer verletzt.

Der 18-Jährige aus dem Landkreis München war nach Angaben der Polizei gegen 20 Uhr auf der B 471 von Feldkirchen in Richtung Aschheim unterwegs. Dort kam ihm ein 23-jähriger Münchner mit dem Auto entgegen. Nach Erkenntnissen der Polizei wollte der Autofahrer nach links auf die Staatsstraße 2082 abbiegen, während der Motorradfahrer weiter gerade ausfahren wollte - so kam es zu der verheerenden Kollision im Einmündungsbereich zur Staatsstraße. Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus. Dort erlag der junge Mann seinen schweren Verletzungen. Der 23 Jahre alte Autofahrer und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt.

Nur eine Stunde zuvor war der 68 Jahre alte Motorradfahrer mit seiner schweren Maschine auf der Staatsstraße 2367 zwischen Faistenhaar und Höhenkirchen-Siegertsbrunn auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Linienbus kollidiert. Der Biker rutschte mehrere Meter, prallte gegen einen Baum und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 51 Jahre alte Busfahrer und sein einziger Fahrgast blieben unverletzt.

Bei beiden Unfällen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße bei Aschheim musste drei Stunden, die Staatsstraße bei Höhenkirchen-Siegertsbrunn sogar fünf Stunden gesperrt werden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.