Gemessen an der Zahl der Kochwettbewerbe, die es national wie international so gibt, müsste dieser Beruf einen unglaublichen Zulauf haben. Tatsächlich herrscht aber auch hier Fachkräftemangel, was wohl an den Arbeitszeiten liegt und an einer nicht gerade fürstlichen Bezahlung. Umso erstaunlicher, dass der durchaus renommierte Wettbewerb Koch des Jahres , veranstaltet von einer Eventagentur aus Freiburg, am 5. Mai ausgerechnet in der Allianz-Arena stattfindet.

16 Kochteams treten dort nicht auf dem Rasen, sondern im VIP-Bereich an. Bewerben können sich Profi-Köche und Köchinnen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol noch bis zum 18. März. Einer wird sicher nicht dabei sein: Christian Jürgens, noch bis zum 25. März, wenn der neue Guide Michelin für Deutschland vorgestellt wird, Drei-Sterne-Koch. Die Auszeichnung hat er durch unangemessenes Verhalten in der Küche verspielt: Sein Arbeitgeber, das Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern am Tegernsee, hat den Vertrag mit ihm aufgelöst. Zeitweise hieß es, er wolle 400 Meter weiter, im Restaurant Egerner 51, selbst ein neues Gourmetlokal eröffnen. Inzwischen hat er wissen lassen, dass daraus nichts wird.

Dafür ist sein ehemaliger Arbeitgeber in der Überfahrt ganz schön am Rudern (passt ja zu einem Seehotel) und verpflichtet derzeit noch Starköche für wechselnde Gastspiele. Eines der Highlights dürfte Anfang April das vegetarische Restaurant Tian aus Wien sein, mit seinem Chefkoch Paul Ivic an der Spitze. Die Münchner Zweigstelle wurde ja leider Ende 2022 geschlossen. Nun kann man Ivics große Kochkunst bei einem opulenten Acht-Gang-Menü am Tegernsee genießen (Tian im Seehotel Überfahrt, Überfahrtstraße 10, 83700 Rottach-Egern, Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. April, pro Person 185 Euro, Reservierungen unter: info@seehotel-ueberfahrt.com, www.althoffcollection.com).

Wenn nicht alles täuscht, ist ein gewisser Luxus gerade wieder im Kommen; manche Menschen wollen halt auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zeigen, was sie sich leisten können. Austern zum Beispiel, die anscheinend in immer mehr Restaurants auf die Karte kommen. An diesem Wochenende kann man sich - wo sonst? - bei Feinkost Käfer fortbilden. In der Fischabteilung des Stammhauses gibt es am Freitag und Samstag einen Verkostungsstand, an dem man verschiedene Austernsorten probieren kann, dazu Champagner von Roederer oder korrespondierende Weine (Käfer Feinkostladen, Fischabteilung, Prinzregentenstraße 73, Freitag, 8. März, 8-19 Uhr, Samstag, 9. März, 8-16 Uhr, www.feinkost-kaefer.de).