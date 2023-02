Interview von Gerhard Fischer

"Bitte nimm Luther!" Das hat Stephan Seidelmann in seinen Computer eingegeben, als die künstliche Intelligenz eine falsche Bibelübersetzung verwendete, in der immer wieder der Satan vorgekommen ist. Seidelmann, Pfarrer an der evangelischen Hoffnungskirche in Freimann, hat eine Predigt mithilfe des Programms Chat GPT geschrieben. Er kam damit einer Bitte des Bayerischen Rundfunks nach, der einen Themenabend zu künstlicher Intelligenz geplant hatte. Nach dem Experiment war Seidelmann sicher, dass er nicht von einem Roboter ersetzt werden wird.