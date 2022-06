Thrash Metal entstand Anfang der Achtzigerjahre in Amerika - der Dokumentarfilmer Daniel Hofmann blickt in "Total Thrash" (hier ein Film Still) auf die Entwicklung dieser Musikrichtung in Deutschland zurück.

Nein, hier liegt kein Rechtschreibfehler vor: "Total Thrash" lautet der Titel dieses deutschen Dokumentarfilms, für Nichteingeweihte dürfte es sich eher nach "Total Trash" anhören. Thrash Metal entstand Anfang der Achtzigerjahre in Amerika, als Hardrock-Bands wie Mötley Crüe oder Poison eher mit ihren Frisuren als mit ihrer Musik von sich reden machten. Also prügelten die nachkommenden Bands härter, schneller und aggressiver auf ihre Instrumente ein - Thrash Metal ist eine Art Mischung aus Hardcore Punk und Heavy Metal. Es war der Sound einer eher männlichen und proletarischen Jugend, die es natürlich auch in anderen Ländern gab: So entstanden in Deutschland Bands wie Kreator, Sodom oder Destruction, die auf eine treue Fangemeinde bauen können und die noch heute auf Tour gehen. Der Dokumentarfilmer Daniel Hofmann blickt in "Total Thrash" auf vierzig Jahre Musikgeschichte zurück, er erzählt vom Aufstieg, Niedergang und Comeback dieses Genres und trifft dabei auf Musiker, Veranstalter und Fans. Seit einigen Wochen ist er ebenfalls auf Tour, er zeigt seinen Film in ganz Deutschland: Jetzt kommt er auch ins Münchner Arena Kino.

Total Thrash - The Teutonic Story, D 2022, Regiebesuch Daniel Hofmann, Do., 23. Juni, 18 Uhr und 18.30 Uhr, Arena Kino, Hans-Sachs-Str. 7