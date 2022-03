Vor 50 Jahren lief Francis Ford Coppolas "Der Pate" an. Zum Jubiläum kommen Teil eins und zwei der Mafia-Saga wieder ins Kino. Sondervorführungen gibt es in München und im Umland.

Von Josef Grübl

Er ist zwar schon 82 Jahre alt und hat seit Jahren keinen Film mehr inszeniert, ans Aufhören denkt Francis Ford Coppola aber noch lange nicht. Erst kürzlich kündigte er sein neues Regieprojekt "Megalopolis" an, dessen 120-Millionen-Dollar-Budget er ganz megaloman aus eigener Tasche aufbringen will. Ob und wann der Film ins Kino kommt, weiß er vermutlich selbst noch nicht - vorerst steht aber ein Jubiläum an: Vor 50 Jahren, im März 1972, kam der Film in die US-Kinos, der Coppolas Weltruhm begründete: "The Godfather", zu Deutsch "Der Pate", nach dem gleichnamigen Roman von Mario Puzo.

Obwohl das Buch ein Bestseller war, fand sich anfangs kein Regisseur für den Film, John Frankenheimer, Peter Yates und Costa-Gavras hatten abgelehnt. Angeblich fragte der legendäre Paramount-Vizepräsident Robert Evans nur deshalb den zu jener Zeit noch recht unbekannten Coppola an, weil dieser "der einzige Italiener" in Hollywood gewesen sei. Wobei auch das großzügig ausgelegt wurde: Coppolas Vorfahren stammten aus Italien, er selbst aber ist in New York aufgewachsen. Auch er ließ sich bitten, hatte kein großes Interesse an dem Stoff. Als er dann doch zusagte, traf er einige sehr gute Entscheidungen und machte aus der Vorlage keine Mob-Story, sondern eine Familienchronik, mit tollen Schauspielern wie Al Pacino, Marlon Brando, James Caan oder Diane Keaton.

Das Ergebnis war ein Triumph, es gewann den Oscar als bester Film des Jahres und war finanziell ein Riesenhit - allein in Deutschland sahen ihn fünf Millionen Kinozuschauer. Zwei Jahre später lief die ebenfalls erfolgreiche Fortsetzung an und gewann noch mehr Oscars. Zum Jubiläum sind beide Filme wieder auf der großen Leinwand zu sehen, in München unter anderem im City Kino, Arena oder den Museum-Lichtspielen. In den kommenden Wochen laufen sie auch im Cinema und Mathäser.

Der Pate - The Godfather, Teil 1&2, USA 1972/1974, Regie: Francis Ford Coppola, Sa./So., 5./6. März, in mehreren Kinos in München und im Umland