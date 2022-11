Sunnyi Melles kommt zu einer Vorstellung von "Triangle of Sadness" ins Leopold Kino.

Wie wär's mit einem kleinen Bad? Die Oligarchengattin Vera (Sunnyi Melles) denkt auch im Urlaub auf einer Luxusyacht ans Personal - und besteht darauf, dass es schwimmen geht. Ruben Östlunds furiose Superreichen-Satire "Triangle of Sadness" gewann im Mai die Goldene Palme in Cannes und läuft seit einigen Wochen erfolgreich in den deutschen Programmkinos. Die Schauspielerin stellt nun den Film persönlich im Leopold Kino vor.

Triangle of Sadness, SWE/UK/USA/F/GRC/TUR 2022, Regie: Ruben Östlund; Besuch Sunnyi Melles; Sa., 5. Nov., 19 Uhr, Leopold Kino, Leopoldstr. 78. Der Film läuft außerdem im City, Rio, Maxim, Monopol, Isabella oder Theatiner.