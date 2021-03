Das Pessach-Fest erinnert an den Auszug aus Ägypten und ist eine der wichtigsten jüdischen Feierlichkeiten. Die Speisen müssen in diesen acht Tagen ein Kriterium erfüllen: Sie dürfen keine Säure enthalten

Von Linus Freymark

In diesem Jahr feiert die jüdische Gemeinschaft in München Jubiläum: 1700 Jahre existiert jüdisches Leben in der bayerischen Landeshauptstadt. Doch wirklich viel wissen die meisten Münchner außerhalb der Israelitischen Kultusgemeinde nicht über die jüdische Religion und Kultur. Welche Feiertage gibt es? Welche Bedeutung haben sie? Und wie werden sie gefeiert? In unserer Serie "Durch das jüdische Jahr" stellen wir die verschiedenen Feiertage vor, von Purim bis Chanukka, von Jom Kippur bis Rosch Haschana. Die Serie erscheint in loser Reihenfolge am Tag des Feiertages oder zum Auftakt mehrtägiger Feierlichkeiten - so wie an diesem Samstag zum Beginn des Pessach-Festes.

Es ist ein Familienfest, das in der Woche vom 15. bis 22. Nisan des jüdischen Kalenders gefeiert wird. Man kommt zusammen, isst besondere Speisen und erzählt sich vom Auszug der Juden aus Ägypten: Das Pessach-Fest, das in diesem Jahr nach christlicher Zeitrechnung vom 28. März bis 4. April geht, ist eine der wichtigsten jüdischen Feierlichkeiten. Denn die Rituale erinnern an die Befreiung der Juden aus der Sklaverei und der Gesetzgebung am Berg von Sinai sieben Wochen später. "Dieses Ereignis hat uns von einer großen Familie zu einem Volk werden lassen", erklärt Rabbiner Steven Langnas von der Israelitischen Kultusgemeinde München. Deshalb habe das Pessach-Fest eine besondere Bedeutung in der jüdischen Kultur, erinnert es doch an ihre Anfänge.

Detailansicht öffnen Zu Beginn der Feiertage gibt es am Sedar-Abend unter anderem Ei, bittere Kräuter und Lammkeule. (Foto: Alessandra Schellnegger/Robert Haas)

Deshalb gehen die achttägigen Feierlichkeiten auch mit intensiven Vorbereitungen einher. Die wichtigste Vorschrift hierbei: Während des Pessach-Festes dürfen keine säurehaltigen Speisen verzehrt werden. Auch Wohnungen und Gemeindehäuser müssen einer gründlichen Reinigung unterzogen werden. "Alles Gesäuerte muss weg", sagt Langnas. Besonders deutlich wird das beim Brot, dem zu Pessach servierten Matze, dessen Teig keine Säure enthalten darf - und das höchstens 18 Minuten gebacken werden darf. "Keine Sekunde länger", erklärt Langnas, sonst könne der Teig zu gären beginnen. An den ersten beiden Abenden des Pessach-Fests ist es Pflicht, Matze zu essen, danach steht es einem frei, ob man zu dem Brot greift oder nicht. Hauptsache, das Essen bleibt die gesamten acht Tage über ungesäuert. "Zu Pessach werden unsere Speisevorschriften noch mal verschärft", sagt Langnas.

Als Auftakt des Pessach-Festes kommt die Familie am Vorabend des offiziellen Beginns, sprich am 14. Nisan, zum Seder-Abend zusammen. Hierbei werden ebenfalls spezielles Essen wie Matze oder ein Sederteller gereicht, auf dem sich eine Mischung aus Speisen wie etwa Seroa oder Charosset befinden. Ersteres ist eine angebratene Lammkeule, letzteres eine Mischung aus Apfel- und Feigenstückchen sowie Nüssen. Auch das Beitzah, ein gesottenes Ei, oder verschiedene bittere Kräuter, werden zum Seder auf dem eigens dafür vorgesehenen Teller serviert. Jedes Gericht hat dabei eine Bedeutung, die meist im Zusammenhang mit dem Pessach-Fest steht: Die bitteren Kräuter erinnern an die Torturen der Sklaverei, das Fleisch an die Schlachtung eines Lamms, die sich am Abend der Befreiung von den Ägyptern ereignet haben soll, das Ei steht für die Fruchtbarkeit, aber auch die Zerbrechlichkeit des Menschen.

Detailansicht öffnen Rabbiner Steven Langnas feiert das Pessach-Fest coronabedingt im kleinen Kreis. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Neben dem Essen sind die wichtigsten Bestandteile des Pessach-Festes aber das Zusammenkommen der Familie und die Rückbesinnung auf die Entstehung des jüdischen Volkes. "Durch das Erzählen der Geschichten kommen wir in Kontakt mit unseren Wurzeln", erklärt Langnas. Denn ein Ziel der Feierlichkeiten rund um Pessach sei auch, Kindern den jüdischen Glauben und die Geschichte der Religion näherzubringen. "Es ist wichtig, die Kinder mit einzubeziehen", meint Langnas. "Man sollte ihnen das Fest lebhaft und schmackhaft machen, damit sie eine Freude an den Feiertagen haben." Durch das Pessach-Fest könne man den Kindern die jüdische Kultur spielerisch nahebringen.

Eigentlich kommt zu diesem Anlass die Großfamilie zusammen - wegen der Pandemie wird es dieses Jahr wie schon im vergangenen eine abgespeckte Version des Pessach-Festes geben. Zumindest für die Juden in München, in Israel läuft das mit dem Impfen ja deutlich schneller als hierzulande. Rabbiner Steven Langnas aber kann in diesem Jahr nicht alle Menschen treffen, mit denen er sonst gemeinsam das Pessach-Fest begeht. "Ich werde im kleinsten Kreis feiern", sagt er. Schön wird es trotzdem werden, da ist sich der Rabbiner Steven Langnas sicher.