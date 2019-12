Jermabelle Westner: Botschafterin für Kinder in Not

Sie war fünf Jahre alt, da hatte sie einen Traum. Ein Traum, der noch heute lebendig wird, wenn Jermabelle Westner ihre Augen schließt und an die Vergangenheit denkt. Sie tut das nicht oft, denn es tut weh, und sie will nach vorne schauen. Sie hat Pläne, an die sie glaubt. Sie will etwas von dem Glück, das ihr widerfahren ist, weitergeben. Und kaum jemand kann so glaubhaft als Botschafterin für Kinder in Not auftreten, wie diese junge Frau.

In dem Traum, erzählt die 24-Jährige, lag sie in einem stillen Raum zu Hause in Manila, zum ersten Mal ohne ihre Mutter, die sonst immer neben ihr schlief. Es gab einen Schrank, den sie mit ihren Wünschen von einem besseren Leben bunt bemalt hatte. Als sie ihn in jener Nacht öffnete, fiel ihr ein riesiger Schatz aus Gold und Diamanten und anderen Preziosen vor die Füße. Sie jauchzte vor Freude und tanzte. Da wachte sie auf und suchte ihre Mutter. Sie rannte nach unten, um ihr zu sagen, dass jetzt alles gut werde, dass sie keine Angst, keine Schmerzen, keine Not mehr erdulden müsse. Da lag ihre Mutter leblos in einem weiß-goldenen Sarg. "An diesem Tag wusste ich, dass meine Kindheit zu Ende war."

Jermabelle Westner sitzt auf dem hellen Sofa in ihrer kleinen Wohnung im Münchner Westend. Sie hat Tee gekocht und erzählt ihre Geschichte. Sie hat schon oft darüber gesprochen in den vergangenen Jahren, sie wirkt sicher und ruhig. Nur ab und zu hält sie kurz inne, dann rutscht der Satz "es war nicht einfach" dazwischen. Aber das Reden und Schreiben über ihre Kindheit, sagt sie, war auch Teil ihrer Therapie. Es hat ihr geholfen, die Hölle zu überwinden. "Heute weiß ich, dass Dankbarkeit das Gegenteil von Angst ist."

In ihrer Wohnung hängen Bilder von starken Frauen, Frida Kahlo, Audrey Hepburn. Und Sinnsprüche, die Mut machen: "Der Sinn deines Leben ist, dass du deinem Herzen folgst und Freude hast am Mensch-Sein." Manche bekommen diese Freude in die Wiege gelegt. Jermabelle Westner musste sie erst lernen. Doch sie hat beschlossen, ihrem Herzen zu folgen. Und sie hat längst bewiesen, dass sie andere mitnehmen kann auf diesem Weg.

Als ihre Mutter starb, waren Jermabelle und ihre vier Geschwister über Nacht ganz allein. Der Vater war, wie viele Väter auf den Philippinen, längst verschwunden, schickte nur ab und zu ein bisschen Geld. Die Kinder lebten in den Slums der Hauptstadt Manila, verlassen von Gott und der Welt. Die Brüder rutschten in die Drogenszene ab. Die ältere Schwester versuchte, die Mutterrolle zu übernehmen - aber eine Achtjährige ohne Einkommen und Fürsorge, wie sollte das gehen? Fünf Jahre später starb auch der Vater.

"Wir hatten niemanden mehr, wir lebten in der Hölle, zwischen Obdachlosen, Dealern und Drogensüchtigen, die uns Kinder missbrauchten, und Ratten, die in meiner Erinnerung größer waren als Katzen", erzählt Jermabelle Westner.

Mindestens 250 000 Kinder auf den Philippinen verbringen nach Schätzungen von Hilfsorganisationen den größten Teil ihres Lebens auf der Straße. Allein im Ballungsraum Manila soll es mehr als 80 000 Straßenkinder geben. Sie wischen Autoscheiben an den Ampeln, verkaufen Zeitungen, Zigaretten, Blumen, Süßigkeiten. Sie gehen betteln, manche verkaufen Drogen oder den eigenen Körper.

Jermabelle und ihre Geschwister hatten Tanten, die zum Arbeiten ins Ausland gegangen waren, und mit der Zeit ein wenig Geld schicken konnten. "Mit umgerechnet acht Cent pro Tag konnten wir überleben", erzählt die junge Frau. Anderen Kindern, die keine Verwandten im Ausland hatten, sei es noch schlechter gegangen als ihnen, sagt sie. Diese Kinder schnüffelten "Rugby", einen Klebstoff, der high macht und den Hunger betäubt. Rugby nennen ihn die Kinder, weil er in der Herstellung von Rugby-Bällen verwendet wird.

Die kleine Jermabelle machte es anders, sie verkaufte aus Abfall gebastelte Spielsachen auf der Straße und sang zum Klang ihrer selbstgemachten Instrumente aus Kronenkorken. Ihre Brüder hätten alle Hoffnung aufgegeben, erzählt sie jetzt in ihrer Wohnung mit Blick über die Dächer von München, "aber ich habe oft zum Himmel geschaut und fest daran geglaubt, dass es irgendwann besser wird".

Und es wurde besser. Als sie elf war, kam die Rettung. Eine Tante, die mit ihrem deutschen Mann und zwei eigenen Kindern in Oberbayern lebt, hat Jermabelle adoptiert. Einige Zeit später suchte und fand die Familie auch die jüngere Schwester und adoptierte sie. Da begann ein neues Leben, in einem fremden Land, mit einer fremden Sprache, mit ungewohnten Regeln. "Es war nicht einfach", sagt Jermabelle Westner da noch einmal und stockt wieder kurz, "aber es war ein Riesenglück für mich."

Musik spielt bis heute eine große Rolle in ihrem Leben. In ihrem kleinen Zimmer steht ein elektrisches Klavier, an der Wand hängen zwei Gitarren. Zu Hause in Schnaitsee wird oft Hausmusik gemacht, erzählt sie. Vater Gerhard Westner spielt Akkordeon, singt im Chor und ist im Schützenverein, "er ist voll boarisch", sagt Jermabelle Westner und lacht. Sie kann beides perfekt, Hochdeutsch und Dialekt, und wenn sie lacht, ist sie ganz im Hier und Jetzt, dann ist die Vergangenheit für einen Moment lang ausgeblendet.

Immer wieder flog die Familie in die Philippinen, Kleider, Schuhe, Spielzeug und Medikamente im Gepäck, um Familie und Freunde zu unterstützen. Doch vor allem das Schicksal der Kinder ließ Jermabelle Westner nicht mehr los. Sie hat in den Schulferien gejobbt und Geld nach Manila geschickt. Und vor sechs Jahren gründete sie den Verein Matulong. In ihrer Muttersprache Tagalog heißt das "hilfreich". Zusammen mit Freunden sammelt sie Spenden, gibt Benefizkonzerte und tritt bei Wohltätigkeitsveranstaltungen auf. Beim Münchner Stiftungsfrühling hat sie ihre Geschichte erzählt und vor Kurzem im Kreis einflussreicher Münchner Frauen in einer Nymphenburger Villa. Sie stellt sich dann hin und spricht so klar und ruhig, als wäre nichts selbstverständlicher.

Matulong unterstützt ein Kinderkrankenhaus in Manila, bezahlt zum Beispiel die Chemotherapie für krebskranke Kinder, deren Eltern sich die Behandlung nicht leisten können. Der Verein fördert ein Waisenhaus und eine Schule, und gemeinsam mit Frauen aus den Armenvierteln organisieren sie Bildungsprojekte und Kinderbetreuung.

"Nur wenn schon die Kinder lernen, was Drogen und Sexualität bedeuten, können sie den Kreislauf aus Armut und Abhängigkeit durchbrechen", sagt Westner. Die Philippinen sind ein katholisch geprägtes Land. Die Religion verbietet den Frauen bis heute Verhütung und vermittelt die Botschaft: Trage dein Schicksal und bete zu Gott. "Ich denke oft: Was wäre aus mir geworden, wenn ich noch dort leben würde?", sagt Jermabelle Westner. Das größte Glück, das sie in Deutschland erfahren habe, seien die Bildungschancen.

Sie arbeitet jetzt als Krankenschwester in einer Münchner Naturheilklinik. Doch seit sie im vergangenen Jahr auf Reisen ging, ist ihr Wunsch, sich ganz und gar der Hilfe für arme Kinder zu verschreiben, noch größer geworden.

Sie fuhr durch Südamerika, Südafrika, Neuseeland und Japan, hat zwischendurch gejobbt und Musik gemacht, und "die letzte Station war mein Ursprung, die Philippinen", erzählt sie. Dort nahm sie all ihren Mut zusammen und besuchte die Slums, in denen sie aufgewachsen und durch die Hölle gegangen war.

Sie holt ein Fotoalbum mit Aufnahmen von den Hilfsprojekten, die sie in Manila ins Leben gerufen haben. Ein Bild zeigt sie mit einem kleinen Mädchen mit zotteligen Haaren, vielleicht vier Jahre alt. "Die Kleine sieht aus wie ich in diesem Alter", sagt Jermabelle Westner und streicht über das Foto.

Sie hat auf dieser langen Reise zu sich selbst aber noch etwas anderes erfahren: Wo immer sie hinkam, suchte sie die Armenviertel auf, sprach mit Frauen, die mit dem Wenigen, was sie haben, versuchen, ein Leben in Würde zu führen. "Und wo immer ich hinkam, rannten die Kinder zu mir, umarmten mich und fragten in ihren schmutzigen Kleidern, woher ich käme. Ich sagte dann: Ich komme aus Deutschland, aber ich bin eine von euch!"