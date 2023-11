Ivan Repušić, derzeit Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters, wird von der Saison 2025/26 an Generalmusikdirektor der Oper Leipzig. Sein Vertrag mit den Münchnern läuft seit der Saison 2017/18 und noch bis Sommer 2026. Repušić ist derzeit Erster ständiger Gastdirigent der Deutschen Oper Berlin sowie designierter Chefdirigent der Staatskapelle Weimar. Der 1978 geborene Kroate wurde zur Spielzeit 2016/2017 Generalmusikdirektor an der Staatsoper in Hannover. Schon bevor er sein Amt in Leipzig antritt, kann man ihn dort am Pult erleben: Am 29. November 2023 dirigiert Repušić die "Zauberflöte" und in der kommenden Saison die Wiederaufnahme von "Otello". Auch beim Münchner Rundfunkorchester profilierte er sich unter anderem als Dirigent konzertanter Opernaufführungen. Mehrere CD-Produktionen dokumentieren dies, so liegen Verdis "Luisa Miller" und "I due Foscari" in Aufnahmen vor.