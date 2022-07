Ivan Repušić hat seinen Vertrag als Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters bis zum Sommer 2026 verlängert. Dies gab der Bayerische Rundfunk in einer Pressemitteilung bekannt. Repušić leitet das Orchester seit der Saison 2017/2018. In seiner Amtszeit installierte er einen Artist in Residence, konzipierte einen Zyklus mit frühen Verdi-Opern und etablierte "Klassik in Bayern", eine Residenz- und Schlössertournee des Rundfunkorchesters. "Er hat in den vergangenen fünf Spielzeiten großartige künstlerische Impulse gesetzt und mit technischer Brillanz und Leidenschaft unser Rundfunkorchester geleitet und gefördert", lobt Björn Wilhelm, Programmdirektor Kultur des Bayerischen Rundfunks. Begonnen hatte der Kroate Repušić seine Dirigentenkarriere 2002 am Nationaltheater in Split.