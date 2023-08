Der 54-Jährige rutscht am Isarufer aus und fällt ins Wasser, kann sich aber noch an einen Eisenring klammern. Eine Passantin hört seine Hilfeschreie und informiert den Notruf.

In letzter Sekunde haben Polizeibeamte am Donnerstagmorgen einen völlig entkräfteten Mann vor dem Ertrinken aus der Isar gerettet. Gegen 8.30 Uhr traf der Notruf einer Frau ein, wonach sich ein Mann nördlich der Ludwigsbrücke im Fluss befinde, sich an der Mauer am Kanal festhalte und laut um Hilfe rufe.

Die Polizei fand den Mann vor dem Wehrsteg im Wasser an einen Eisenring klammernd, von wo aus er rief, keine Kraft mehr zu haben. Zwei Polizeibeamte sprangen gesichert von einem Rettungsseil der Kollegen zu dem Mann ins Wasser und retteten ihn über eine 15 Meter entfernte Notausstiegsleiter ans Ufer. Der Rettungsdienst brachte ihn mit starker Unterkühlung ins Krankenhaus. Der 54-Jährige habe angegeben, flussaufwärts ausgerutscht und in das Wasser gefallen zu sein.