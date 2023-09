Tausende protestieren am Sonntag in München gegen die Autoindustrie und die Verkehrspolitik der Bundesregierung.

Die Automobilschau in München geht mit erneut Zehntausenden Besuchern, aber auch mit zahlreichen und teils spektakulären Protestaktionen zu Ende. Die Polizei setzt Schlagstöcke gegen Aktivisten ein, das Demo-Finale verläuft aber bunt und friedlich.

Von Yannik Achternbosch, Bernd Kastner

Während Zehntausende am Wochenende zu den Ständen der Autohersteller geströmt sind, war der Protest zum Abschluss der IAA Mobility turbulent und bunt, mitunter spektakulär. Er beginnt mit einem Schlagstockeinsatz der Polizei gegen eine unangemeldete Aktion, geht über den Einsatz der Feuerwehr in der Residenz und endet am Sonntag mit einer Demonstration von Klimaaktivisten.