Interview von Gerhard Fischer, Neuried

"Prostaktion vor Generalkonsulat", so hieß neulich eine Überschrift in der Süddeutschen Zeitung. Viele werden das überlesen haben. Wolfgang Kron nicht. Kron, 64, machte die Redaktion freundlich darauf aufmerksam ("buchstabieren Sie bitte mal die Überschrift") und fand auch eine Erklärung dafür, dass Protest durch Prost ersetzt wurde ("man merkt, dass die Oktoberfestzeit naht"). Er fügte hinzu, dass er schon seit seiner Kindheit Verschreiber entdecke und sammle. Kron ist in Herbertingen in Baden-Württemberg aufgewachsen. Später arbeitete er als Bauingenieur; nun ist er in Altersteilzeit.