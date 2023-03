Von Patrik Stäbler

Wenn dieser Tage im Heizungsbetrieb Obermeier in Berg am Laim das Telefon klingelt, und das tut es seit geraumer Zeit deutlich öfter als früher, dann ahnt Chef Olaf Zimmermann bereits, was das Ansinnen des Anrufers sein könnte. Zwei- bis dreimal die Woche, so erzählt es der Heizungsbauer aus München, meldeten sich Interessenten, die möglichst schnell ihre Gas- oder Ölheizung austauschen wollten, sagt Zimmermann - "aus Angst, dass es bald verboten ist". Schließlich plant Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Änderung des Gebäudeenergiegesetzes. Und laut Entwurf soll darin der Neueinbau reiner Öl- und Gasheizungen ab 2024 untersagt werden.

"Wir merken, dass momentan unglaublich viel Verunsicherung herrscht", sagt Zimmermann, der auch Obermeister der Innung Spengler-, Sanitär- und Heizungstechnik (SHK) München ist. Und das nicht nur bei den Verbrauchern: Auch die Betriebe könnten ihren Kundinnen und Kunden nicht sagen, was die Politik in Sachen Wärmewende genau plant - und was das für die knapp 20 Millionen Gas- und gut zehn Millionen Ölheizungen in deutschen Haushalten bedeutet. "Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen", betont Zimmermann. "Die Politik muss jetzt endlich die Weichen stellen, wo es hingehen soll."

Diese Forderung ist auch die zentrale Botschaft, die der Obermeister an die Adresse von Hubert Aiwanger (Freie Wähler) aussendet. Bayerns Wirtschaftsminister ist an diesem Vormittag bei der SHK-Innung in Obersendling zu Gast, genauer gesagt in deren Werkstatt für Umwelttechnik. Dort wolle er, so formuliert es Aiwanger durchaus mutig, die technische Entwicklung in der Branche "am lebenden Objekt besichtigen", also an verschiedenen Heizungsanlagen. Zuvor aber steht noch ein "Expertengespräch" an, das die Innung vermutlich bewusst nicht gendert. Denn zu beiden Seiten des Ministers sitzt keine einzige Frau, dafür aber sind weitere 15 Männer zugegen.

Zu ihnen zählt auch Olaf Zimmermann, der gleich zu Beginn kritisiert, dass bei allen politischen Debatten über die Energie- und Wärmewende zwar Fachleute mitsprächen, "aber es wird kein einziger Praktiker gefragt". Dabei hätten die Handwerksbetriebe doch den besten Einblick und müssten obendrein die Pläne der Politik umsetzen. Hilfreich wäre dabei vor allem dreierlei, betont Zimmermann in Richtung des Ministers: "Wir brauchen kürzere Genehmigungsverfahren, weniger Regularien und klare Vorgaben." Hubert Aiwanger indes spielt den Ball sogleich weiter nach Berlin. Er wolle ja kein "Ampel-Bashing" betreiben, sagt er schon im zweiten Satz - um sich selbigem danach gleichwohl ausgiebigst zu widmen.

Robert Habeck betreibt eine "Pippi-Langstrumpf-Politik", findet Hubwert Aiwanger

So wirft er dem Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck eine "Pippi-Langstrumpf-Politik" vor, nach dem Motto "Strom ist gut, Gas ist böse". Dabei müsse man "differenzierter denken, als nur Wärmepumpen als einzig goldenen Weg in die Zukunft zu sehen", moniert Aiwanger. Deren Einsatz sei schließlich vielerorts nicht möglich; zudem seien die Geräte deutlich teurer als Gas- oder Ölheizungen. "Man muss nicht nur das Umweltklima beachten, sondern auch das gesellschaftliche Klima", fordert Aiwanger.

Detailansicht öffnen Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (links) zu Besuch bei den Heizungsbau-Praktikern, an ihrer Spitze Innungsobermeister Olaf Zimmermann. (Foto: Matthias Balk/SHK-Innung München)

Und hier habe die Ampel-Regierung "den Bogen überspannt", findet er. "Da draußen herrscht bei vielen Leuten blanke Angst." Den richtigen Weg in Richtung Wärmewende sieht Aiwanger in der Nutzung bestehender Gasnetze sowie dem Beimischen von Wasserstoff ins Erdgas - zunächst bis zu 20 Prozent, später dann mehr. Länder wie Schottland oder Norwegen stünden bereit, um Wasserstoff im großen Stil zu exportierten, sagt der Minister, ehe er abermals sein Mantra wiederholt: "Da ist jetzt die Bundesregierung gefragt."

Eine Gasheizung mit Wasserstoffanteil ist jetzt schon Realität

Die anwesenden Vertreter der Netzbetreiber, darunter auch Stefan Dworschak, Geschäftsführer der SWM-Infrastruktur, geben sich jedenfalls zuversichtlich, dass eine solche Umstellung zu bewerkstelligen sei. Und auch die entsprechenden Geräte stünden schon bereit, sagt Karsten Weiskopf von der Firma Buderus. Er führt dem sichtlich angetanen Minister im Anschluss an die Expertenrunde eine Heizungsanlage für Erdgas mit 20-prozentigem Wasserstoffanteil vor. Zudem lasse sich das Gerät problemlos auf einen Betrieb mit reinem Wasserstoff umrüsten, so Weiskopf.

Den Einbau solcher Heizungsanlagen müssen freilich die Betriebe übernehmen, die infolge der Habeck'schen Pläne derzeit förmlich überrannt würden, sagt Wolfgang Schwarz vom Fachverband Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Bayern. "Die Nachfrage ist bayernweit sprunghaft gestiegen. Für die Branche ist das wie ein Konjunkturprogramm. Die nächsten zehn, fünfzehn Jahre werden uns die Aufträge nicht ausgehen."

Als problematisch erwiesen sich aktuell jedoch die langen Lieferzeiten, sagt Schwarz. "Wer heute eine Wärmepumpe kauft, der wird sie dieses Jahr nicht mehr in Betrieb nehmen." Hinzu kämen die hohen Kosten: Im Schnitt sei eine Wärmpumpe dreimal so teuer wie eine neue Öl- oder Gasheizung, sagt Schwarz. Auch deshalb fordere sein Verband eine "massive Förderung des Endkunden".

Wobei Olaf Zimmermann auch den vielen besorgten Anrufern in seinem Betrieb in Berg am Laim von Schnellschüssen abrät. "Wenn eine Heizungsanlage älter als zehn Jahre ist, kann man sich das mal anschauen", empfiehlt der Obermeister der SHK-Innung. "Und dann sollte man zusammen mit einem Experten entscheiden, was die beste Lösung für das jeweilige Objekt ist."