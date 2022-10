Nachruf:Sternekoch Heinz Winkler ist gestorben

Heinz Winkler im Jahr 2011 in seinem Reich - der Küche des Hotel-Restaurants "Residenz" in Aschau im Chiemgau, dessen 20-jähriges Bestehen er damals mit einem Gala-Dinner feierte.

Der Tod des 73-Jährigen kam überraschend nach einem Zusammenbruch zuhause in Aschau. Winkler war ein Ausnahmetalent in der Küche - er wurde mit kurzen Unterbrechungen über 20 Jahre hinweg mit drei Sternen ausgezeichnet. Sein Credo: "Essen soll beflügeln und nicht belasten."

Von Franz Kotteder

Heinz Winkler, einer der bekanntesten Sterneköche Deutschlands, ist tot. Der 73-jährige verstarb in der Nacht zum Samstag im Rosenheimer Krankenhaus, nachdem er zu Hause in Aschau zusammengebrochen war. Der sofort herbeigerufene Notarzt konnte ihn zwar noch reanimieren, in der Klinik verschlechterte sich aber dann sein Zustand. Winkler starb schließlich an Multiorganversagen.