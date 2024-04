Tan ist Gründungskuratorin von Tai Kwun Contemporary, einem führenden Zentrum für zeitgenössische Kunst in Asien. Sie war zudem für diverse kuratorische Projekte auf verschiedenen Kontinenten zuständig, unter anderem am Museum für Moderne Kunst in Frankfurt und am Center for Curatorial Studies des Bard College in New York. Xue Tan steht für ein neues Verständnis von Kunstpraxis und soll an der Seite von Direktor Andrea Lissoni den Transformationsprozess im Haus der Kunst begleiten.