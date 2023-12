Christmetten, Chöre und andächtige Momente, vielfach in Kombination mit Musik oder Konzerten - so präsentieren die großen christlichen Konfessionen ihr Weihnachtsprogramm. Eine Auswahl von Gottesdiensten und Veranstaltungen an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen.

Katholische Kirchen

An Heiligabend beginnt im Liebfrauendom um 16 Uhr ein Seniorengottesdienst zum Heiligen Abend mit Musik für Trompete und Orgel sowie Kantorengesängen. Von 21.40 Uhr an stimmt sich die Gemeinde musikalisch auf Weihnachten ein. Zur Christmette mit Kardinal Reinhard Marx sind die Gläubigen um 22 Uhr geladen. Der Domchor, Solisten und das Domorchester werden Joseph Haydns "Missa Sancti Nicolai" und Franz Xaver Grubers "Stille Nacht" erklingen lassen.

In St. Michael wird die Christmette um 22 Uhr gefeiert. Solisten, Chor und Orchester von St. Michael sowie Peter Kofler an der Orgel werden Josef Gabriel Rheinbergers "Messe in A-Dur" erklingen lassen. In St. Bonifaz wird um 16 Uhr Kinderchristmette gefeiert. Das Streichorchester unter der Leitung von Johannes Zahlten wird den Gottesdienst musikalisch gestalten. Um 22.30 Uhr steht die Christmette an. Vokalsolisten von St. Bonifaz und Martin Fleckenstein an der Orgel präsentieren weihnachtliche Lieder und Motetten (musikalische Einstimmung ab 22 Uhr).

In der Bürgersaalkirche wird um 22 Uhr zur Christmette geladen. Erklingen wird Wolfgang Amadeus Mozarts "Missa pastoralis in G-Dur" für Soli, Chor und Orchester. Das Augustiner Christkindl wird ausgesetzt, von da an ist es in der Oberkirche zu sehen. Es wird mit der englischsprachigen Mission gefeiert. In St. Maximilian feiert die Gemeinde um 22 Uhr Christmette mit den Gospelsternen.

St. Kajetan lädt um 10.30 Uhr zum lateinischen Hochamt mit der Vokalkapelle. Es werden das Proprium "Rorate Caeli" und die "Missa brevis Sancti Joannis de Deo" von Joseph Haydn für Chor, Orchester und Solisten zu hören sein sowie das Adventslied "O Heiland, reiß die Himmel auf". Um 20 Uhr beginnt die Christmette mit Trompete, Orgel und Weihnachtsliedern.

In St. Peter gibt es um 10 Uhr einen Pfarrgottesdienst mit eucharistischem Segen. Es wird Tomás Luis de Victorias "Missa ,O magnum mysterium'"erklingen. Um 12 Uhr wird die Münchner Petersturm-Musik (vom Turm herab) zu hören sein. Um 22.30 Uhr gibt es eine Christmette, musikalisch gestaltet mit Karl Kempters "Pastoralmesse in G-Dur". In St. Paul beginnt um 11 Uhr eine Heilige Messe mit adventlichen Arien mit Sopranistin Ute Ziemer und Peter Gerhartz an der Orgel. Zur Christmette mit weihnachtlicher Musik für Cello und Orgel (Jost Hecker, Cello; Peter Gerhartz, Orgel) wird um 22 Uhr geladen. In St. Ludwig wird um 19.30 Uhr Christmette der englischsprachigen St. John-Berchmans-Gemeinde gefeiert. Zur Christmette, gestaltet vom Chor mit Werken von Johann Sebastian Bach, Hector Berlioz und anderen, wird um 22 Uhr geladen.

St. Anna feiert um 8.30 Uhr Heilige Messe, es werden unter anderem Nicolas Le Bègues "Une vierge pucelle" erklingen sowie Jeanne Demissieuxs "Rorate caeli". Eine Christmette für Familien mit Musik von Couperin, Bach, Zachow und Reger wird um 17 Uhr gefeiert. Eine Christmette mit weihnachtlicher Vokalmusik von der Schola St. Anna beginnt um 22 Uhr. In St. Ursula gibt es um 17 Uhr eine Christmette mit Weihnachtsliedern und Chormusik unter anderem von Feller, Eccard und Mendelssohn sowie William Lloyd Webbers "Missa Princeps Pacis". Es singt auch der Vokalzirkel mit unter der Leitung von Martin Schwingshandl. Um 23 Uhr beginnt die Christmette mit feierlicher Festankündigung nach dem römischen Martyrologium. Die Chorgemeinschaft St. Ursula wird Karl Kempters "Pastoralmesse in G-Dur" für Soli, Chor und Orchester sowie Weihnachtschoräle erklingen lassen.

Detailansicht öffnen Chormusik mit Vokalensemble: St. Sylvester in Schwabing. (Foto: Alessandra Schellnegger)

St. Sylvester lädt um 17 Uhr und um 22 Uhr jeweils zu einer Christmette. Das Vokalensemble singt weihnachtliche Chormusik mit Werken von Michael Praetorius bis hin zu Felix Mendelssohn-Bartholdy. Das Weihnachtsfest wird nach dem römischen Martyrologium feierlich angekündigt. In St. Joseph beginnt eine Christmette mit weihnachtlicher Musik für Trompete und Orgel um 22 Uhr. In Herz Jesu beginnt eine musikalische Einstimmung auf die Christmette mit meditativer Orgelmusik um 22 Uhr. Zur Christmette mit traditionellen Weihnachtsliedern, instrumentaler und vokaler Pastoralmusik wird um 22.30 Uhr geladen. Die Seelsorge für Hörbehinderte und Taubblinde der Erzdiözese lädt um 13 Uhr zur Christmette in St. Elisabeth ein.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, wird im Liebfrauendom um 10 Uhr zum Hochfest der Geburt des Herrn mit Kardinal Reinhard Marx geladen. Domchor, Junge Domkantorei, Solisten und Domorchester werden Wolfgang Amadeus Mozarts "Missa in C", die "Krönungsmesse" sowie den gregorianischen Choral "Puer natus est" erklingen lassen. Die Pontifikalvesper mit Kardinal Reinhard Marx um 17.15 Uhr werden die Domsingknaben, die Mädchenkantorei, die Domkantorei und die Dombläser mit Max Ehams "Feierlicher Weihnachtsvesper" musikalisch gestalten.

St. Michael feiert um 10 Uhr ein Hochamt. Es wird Friedrich Joseph Haydns Paukenmesse für Soli, Chor und Orchester mit Peter Kofler an der Orgel erklingen. Bei der Festmesse um 10 Uhr in St. Bonifaz werden die Stiftskantorei und Tobias Skuban an der Orgel Franz Schuberts "Missa in G" hören lassen.

Beim Festhochamt in Heilig Geist um 11 Uhr erklingt Anton Diabellis "Pastoralmesse in F". Bei der Heiligen Messe in St. Maximilian um 10.30 Uhr kommt die Orgel-Solo-Messe von Wolfgang Amadeus zur Aufführung. Beim Gottesdienst zu Weihnachten in St. Kajetan um 10.30 Uhr werden die "Missa brevis in G" von Wolfgang Amadeus Mozart zu hören sein, "Transeamus usque Betlehem" von Joseph Schnabel und das Adventslied "Stille Nacht". Beim lateinischen Hochamt um 10 Uhr in St. Peter erklingt Joseph Haydns "Nicolaimesse". In St. Ludwig werden beim Hochamt mit Chor und Orchester Werke von Hector Berlioz bis hin zu Felix Mendelssohn-Bartholdy zu hören sein. Beim Festgottesdienst um 10 Uhr und bei der Abendmesse um 19 Uhr in St. Anna wird Musik von Louis-Claude Daquin erklingen.

Zum Festgottesdienst in der Reihe Denken & Beten lädt St. Sylvester um 11 Uhr. Verena Schmid (Sopran), Julia Pfänder (Alt), Jonas Häusler (Tenor), Christian Beutel (Bass) sowie das Vokal- und Instrumentalensemble gestalten die Messe musikalisch mit Johann Ernst Eberlins "Missa brevissima in C-Dur". In St. Ursula beginnt um 11 Uhr ein Festgottesdienst, musikalisch gestaltet von der Chorgemeinschaft St. Ursula mit Franz Schuberts "Messe in G" und Weihnachtschorälen. Beim Festgottesdienst in St. Joseph um 10 Uhr präsentieren der Chor München und das Freie Landesorchester Bayern Karl Kempters "Pastoralmesse in G-Dur".

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, werden beim Festgottesdienst im Liebfrauendom um 10 Uhr mit Domdekan Lorenz Wolf die Capella Cathedralis und Solisten Giovanni Battista Casalis "Missa brevis concertata" erklingen lassen. Das Hochamt am Stephanitag mit Pater Martin Stark SJ in St. Michael um 10 Uhr wird mit Anton Diabellis "Pastoralmesse in F" musikalisch gestaltet. Die Bürgersaalkirche lädt um 11.30 Uhr zum Festgottesdienst, musikalisch untermalt mit Benjamin Brittens "A Ceremony of Carols" für Frauenstimmen und Harfe. Beim Gottesdienst zu Weihnachten in St. Kajetan um 10.30 Uhr erklingen Wolfgang Amadeus Mozarts "Missa brevis in B" und das Weihnachtslied "Stille Nacht".

Beim lateinischen Hochamt in St. Peter um 10 Uhr ist Josef Gabriel Rheinbergers "Missa in nativitate Domino" zu vernehmen. Bei der Heiligen Messe in St. Paul um 11 Uhr spielt das Instrumentalensemble von St. Paul Stücke aus den Konzerten von John Stanley für Cembalo und Orchester. Beim Festgottesdienst um 10 Uhr in St. Anna werden Chor und Orchester Karl Kempters "Pastoral-Messe in G-Dur" und Josef Schnabels "Transeamus usque Bethlehem" erklingen lassen. Beim Festgottesdienst in St. Ursula um 10.15 Uhr wird als Orgelnachspiel Théodore Dubois' "Toccata in G" zu hören sein. In St. Sylvester wird um 11 Uhr ein Festgottesdienst mit Segnung des Johannesweins gefeiert. Bei der feierlichen Weihnachtsvesper mit Lichtritus um 18 Uhr werden deutsche Psalmen und Cantica zu hören sein. St. Joseph feiert um 10 Uhr einen Festgottesdienst mit der Stubenmusik. Eine Heilige Messe mit weihnachtlicher Instrumentalmusik beginnt in Herz Jesu um 10.30 Uhr.

Evangelische Kirchen

An Heiligabend ist St. Markus von 15 bis 22 Uhr zum Verweilen bei Krippe und Stall mit Musik, Lesungen und Impulsen zur Heiligen Nacht geöffnet, um 22 Uhr beginnt eine Christmette mit meditativer Musik. Stadtdekan Bernhard Liess lädt um 17 Uhr zu einer Open-Air-Christvesper auf der Wiese vor der Pinakothek der Moderne beim "Ufo" (Futuro) ein. In St. Matthäus beginnt um 11.30 Uhr die Matthäus- und um 14.30 die Kinderweihnacht, um 16 Uhr eine Christvesper mit dem Münchner Motettenchor. Um 18 Uhr findet die Christvesper statt, um 22 Uhr eine Christmette mit den Matthäus-Madrigalisten.

In der Emmauskirche gibt es um 16 Uhr einen Familiengottesdienst mit Krippenspiel und um 23 Uhr eine Christmette mit dem Münchner Konzertchor, eine Christvesper mit Pfarrer Wolfram Nugel beginnt um 18 Uhr. Pfarrerin Bettina-Maria Minth predigt um 15 Uhr in einem Familiengottesdienst in St. Lukas, um 17 Uhr beginnt eine Christvesper mit Mitgliedern des Lukas-Chores, um 23 Uhr die Christmette. In St. Johannes findet um 14.30 Uhr ein Gottesdienst für Familien mit Kleinkindern und der Singschule St. Johannes statt. Pfarrer Peter Dölfel lädt um 18 Uhr zu einer Christvesper mit dem Kinder- und Jugendchor der Singschule St. Johannes und um 23 Uhr zur Christnacht mit dem Blechbläserensemble Preysing Brass ein.

In der Dreieinigkeitskirche beginnt um 14 Uhr ein Zwergerl- und um 15.30 Uhr ein Familiengottesdienst, um 17 Uhr und um 18.30 Uhr finden Christvespern, um 23 Uhr eine Christmette statt. Dekanin Claudia Häfner lädt um 14 Uhr zu einem Familiengottesdienst mit Singspiel des Kinderchores und um 15.30 Uhr zu einem Familiengottesdienst mit Krippenspiel in die Christuskirche ein, um 17 Uhr und um 18.30 Uhr beginnen Christvespern, um 23 Uhr eine Christmette mit Dekan Christoph Jahnel. In der Erlöserkirche beginnt um 23 Uhr die Christnacht.

In der Kreuzkirche ist um 22.30 Uhr eine Jazzy-Christmette angesetzt. In der Lutherkirche beginnt um 17.30 Uhr eine Christvesper und um 23 Uhr eine Christmette, zudem predigt Pfarrer Micha Boerschmann um 15 Uhr in einem Open-Air-Gottesdienst mit Posaunenchor im Rosengarten, Sachsenstraße 2. Um 17 Uhr gibt es eine Christvesper mit dem Nymphenburger Kantatenchor und um 21 Uhr eine Christmette in der Stephanuskirche, zuvor beginnen um 13.30 Uhr und um 15 Uhr Familiengottesdienste mit Weihnachtsspiel der Musikalischen Jugend Stephanus.

In der Andreaskirche beginnt um 15 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel, zur gleichen Zeit findet im Forst Kasten eine Christvesper mit Bläserchor statt, um 17 Uhr eine Christvesper mit Kantorei, um 23 Uhr eine Christmette. In der Gustav-Adolf-Kirche findet um 15.30 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel und Posaunenchor und um 17.30 Uhr eine Christvesper mit Weihnachtsensemble statt, um 23 Uhr beginnt ein weihnachtlicher Meditations-Gottesdienst. Um 15.30 Uhr startet ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel, um 17.30 Uhr eine Christvesper mit Chormusik in der Himmelfahrtskirche Pasing, um 23 Uhr eine Christmette mit Kammermusik.

In der Himmelfahrtskirche Sendling findet um 15 Uhr die Familien-Weihnacht statt, um 16.30 Uhr und um 18 Uhr beginnen Christvespern "Laudate Dominum", um 23 Uhr eine Christmette der Jugend. Im Garten der Jesajakirche findet um 16 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel statt, um 18 Uhr beginnt eine Christvesper.

Detailansicht öffnen Festgottesdienst mit dem Landesbischof: die Matthäuskirche an der Nußbaumstraße (Foto: Florian Peljak)

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, beginnt in St. Matthäus um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit Landesbischof Christian Kopp und dem Münchner Motettenchor. Pfarrerin Eva Hanke lädt die Gemeinde der Versöhnungskirche um 17 Uhr zur Waldweihnacht mit Posaunenchor am Hartelholz ein, Treffpunkt zum gemeinsamen Weg mit Fackeln und Kerzen ist um 16.15 Uhr an der Versöhnungskirche. Um 10 Uhr beginnt in der Himmelfahrtskirche Pasing ein bayerischer Gottesdienst mit Vokalensemble. Pfarrer Markus Rhinow lädt die Immanuel-Nazareth-Gemeinde um 17 Uhr zu einem Open-Air-Gottesdienst mit Kantorei in den Prinz-Eugen-Park (Innenhof Jörg-Hube-Straße 105) ein. Um 17 Uhr findet in der Gethsemanekirche ein Gottesdienst mit traditionellen Liedern und Texten aus England statt.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, lädt Pfarrer Norbert Ellinger um 11.15 Uhr in St. Markus zu einem Kantatengottesdienst mit dem Markus-Chor München ein. Singgottesdienste beginnen um 10 Uhr in St. Lukas, in der Erlöserkirche und in der Korneliuskirche. Weitere Singgottesdienste finden um 10.30 Uhr in der Kreuzkirche und in der Hoffnungskirche statt. Pfarrer Norbert Roth predigt um 10 Uhr in einem Gottesdienst in St. Matthäus, der Gottesdienst wird auch unter www.stmatthaeus.de übertragen. Ebenfalls um 10 Uhr lädt Pfarrerin Christine Glaser zu einem Kantatengottesdienst mit dem Barockorchester "La Banda" in die Himmelfahrtskirche Sendling ein. In der Apostelkirche beginnt um 10.30 Uhr ein Gottesdienst mit Quempas-Singen. Pfarrerin Lidia Rabenstein predigt um 10 Uhr in einem Gottesdienst mit der Schola Augiensis München in der Paul-Gerhardt-Kirche. Pfarrerin Verena Übler lädt die Kirchengemeinde Sophie Scholl um 17 Uhr zu einem Gottesdienst mit Posaunenchor in die Grünanlage an der Echardinger Kapelle ein (fällt bei Regen aus). Am Ismaninger Eisweiher findet zur gleichen Zeit für die Immanuel-Nazareth-Gemeinde eine Waldweihnacht statt. Um 16.30 Uhr beginnt ein Gottesdienst mit Posaunenchor im Perlacher Forst mit Pfarrer Stefan Ammon (bei Regen findet der Gottesdienst in der Jesaja-Kirche statt).

Ökumenische Gottesdienste

Zu einem ökumenischen Weihnachtsgottesdienst mit Landesbischof Christian Kopp und Kardinal Reinhard Marx lädt die Bahnhofsmission am Heiligabend an den Hauptbahnhof ein. Der Gottesdienst beginnt um 16.30 Uhr am Reisezentrum gegenüber von Gleis 12. Im Anschluss findet in den Räumen der Bahnhofsmission eine Feier für Menschen ohne Zuhause statt.