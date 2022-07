Von Franz Kotteder

Besonders in der Innenstadt tut sich gerade wieder eine ganze Menge in der Gastronomie, trotz des überall beklagten Personalmangels. Dennoch geht es dabei auch um eine Chronik der laufenden Verluste. Denn etwas Neues entsteht oft nur da, wo vorher etwas Älteres weichen musste. Wie im Fall der Drunken Dragon Bar in der Müllerstraße 51. Der Ableger des Edelchinesen Hutong Club in Schwabing lief trotz der stärkeren Ausrichtung auf die Speisen zuletzt nicht so recht und hatte Personalengpässe. Jetzt zieht dort, voraussichtlich nach der Wiesn, The Foundry ein - eine neue Bar von Marco Baier, der auch an der Patolli Kaffeebar in der Sendlinger Straße beteiligt ist.

Nach 24 Jahren war Ende Juni auch Schluss für die Aroma Kaffeebar in der Pestalozzistraße, ein echter In-Treff, in dem man auf ausrangierten Schulstühlen neben erstklassigem Kaffee auch ungewöhnliche Smoothies trinken konnte. Inzwischen wird dort bereits fleißig umgebaut, hier zieht Luffy Pancake ein. Das ist ein Café, das sich auf souffléartige, luftige japanische Pfannkuchen spezialisiert hat und im Winter schon recht erfolgreich in der Veterinärstraße bei den Kollegen von I Love Leo Frozen Yoghurt damit gastiert hat. Im Spätsommer will man eröffnen (www.luffy-pancake.com). Sehr regional, aber im besten Sinne, war die Karte hingegen im Süßmund in der Westermühlstraße, das ebenfalls Ende Juni dicht machte. Das Team hat inzwischen den Klosterwirt in Polling übernommen und seit einer Woche dort geöffnet. Wer die Räume im Glockenbachviertel übernimmt, ist noch nicht klar. Im Unterschied zum Little Habibi in der Fraunhoferstraße 32, dem Ableger vom Servus Habibi aus dem Westend. Im kleinen Ladenlokal des Flushing Meadows Hotels gibt es statt Falafel und Bowls jetzt Pizza. Shorty Munich verkauft dort Sandwiches und Pizzen, die Preise bewegen sich zwischen neun und 14,50 Euro (Täglich 17-22 Uhr, www.shortymunich.de).

Banquet of Nature

Speisen geht aber auch deutlich teurer. So sind die großen Champagnerhäuser derzeit offenbar alle auf Werbetour und umschmeicheln die Feinschmecker dieser Welt mit exklusiven Angeboten. Perrier-Jouët etwa kann man für sein Eigenheim buchen, mitsamt Personal wird ein Dinner für maximal zwölf Gäste aufgefahren und präsentiert von einem Maître des Hauses. Ein bisschen Platz sollte man haben, denn den Multifunktionstisch bringt das Haus Perrier-Jouët zu seinem "Banquet of Nature" gleich mit. Ganz billig wird die Sache wohl nicht werden (Banquet of Nature, Preis auf Anfrage, zu buchen unter www.perrier-jouet.com).