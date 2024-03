"Ihr könnt uns nicht wegreden, indem ihr nicht mehr von uns sprecht." Unter diesem Motto demonstrierten am Sonntag nach Veranstalterangaben 650 Menschen auf dem Gärtnerplatz gegen das Genderverbot, das die bayerische Staatsregierung vor wenigen Tagen angekündigt hat. Die Betroffenen "möchten in einer Welt leben, die inklusiv ist und alle einschließt und nicht Menschen durch die Verwendung von exklusiver Sprache ausschließt", hieß es dazu in einer Pressemitteilung. Ein Genderverbot führe zu nichts außer mehr Leid, insbesondere an Schulen könne ein solches Verbot verheerende Folgen haben.