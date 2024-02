Chefredakteur Marco Sabellico kommt also ganz schön herum in der Welt. Diese Woche war er mit seinem Team in München, und davon werden die Münchner noch länger etwas haben. Denn im Ristorante Martinelli in Bogenhausen gibt es nun bis zum 16. März ein spezielles Verkostungsmenü, zusammen mit Weinen des in der Nähe der 70000-Einwohnerstadt Pavia bei Mailand gelegenen Vertriebsgemeinschaft Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. Dabei kommen Spezialitäten der Region und immer auch der italienische Hartkäse Grana Padano zum Einsatz.

Neben einigen Amuses gueules gibt es da als Vorspeise Variationen von der Artischocke mit Gran-Padano-Schaum, gefüllte Ravioli auf Cotechino-Carpaccio und eine Mousse aus 27 Monate altem Gran Padano mit Erdbeeren-Kompott und Aceto Balsamico. Die Weine aus der Region sind gerne mal moussierend und vorwiegend trocken ausgebaut (Gran-Padano/Oltrepò-Pavese-Menü, Ristorante Martinelli, Wilhelm-Dieß-Weg 2, bis 16. März, Dienstag bis Samstag 18.30-23 Uhr, pro Person 80 Euro, Telefon 089-931416, www.ristorantemartinelli.de).

"Habt mich doch alle gern!", dürften viele Singles ausrufen, wenn sie die unzähligen Angebote unserer heimischen Gastronomie zum Valentinstag so studieren. Denn für die braucht man ja immer einen Partner, sonst machen sie keinen Spaß. Das Luxushotel The Charles und sein Restaurant Sophia's haben nun eine Marktlücke entdeckt und einen Love Table kreiert. Das ist nichts anderes als ein viergängiges Menü, das gemeinsam mit vielen anderen Singles an einer langen Tafel eingenommen wird. Dort kann man auf sich selbst anstoßen und Gleichgesinnte kennenlernen. Unter Umständen führt das dann ja auch wieder dazu, dass man 2025 unter den unzähligen Angeboten zum Valentinstag wählen muss (Love Table im Sophia's, Mittwoch, 14. Februar, 19 Uhr, Sophienstraße 28, pro Person 119 Euro, Telefon 089-5445550, www.roccofortehotels.com).