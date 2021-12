In den Senioreneinrichtungen Jesenwang und Eichenau dachte man, Corona sei so halbwegs überstanden - endlich. Doch dann kam die nächste Welle. Und mit ihr wieder Erkrankte und Tote.

Von Stefan Salger, Eichenau/Jesenwang

Lange war es ruhig um die Pflegeheime geworden. Die steigende Impfquote und steigende Temperaturen schienen dem Virus den Schrecken zu nehmen. Nun aber kehrt Sars-CoV-2 in die Einrichtungen zurück. Auch dort gibt es wieder Todesfälle mit Covid-Befund - auch wenn es wegen des bereits weit fortgeschrittenen Boosterns in den meisten Fällen bei milden Krankheitsverläufen bleibt. Im Laufe der zurückliegenden Woche waren zwei Heime besonders betroffen: das evangelische Seniorenzentrum in Eichenau und das Seniorenheim in Jesenwang.