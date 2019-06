25. Juni 2019, 10:36 Uhr Klimawandel stoppen "Fridays for Future"-Aktivisten stellen 31 Forderungen an München

Die Wünsche an die Stadt reichen von Pflichten für Bauherren bis zu mehr Bio-Produkten. Besonders einschneidend wären die Änderungen beim Verkehr.

Von Jakob Wetzel

Es ist ein Rundumschlag. Seit Januar gehen Schülerinnen und Schüler in München immer freitags für mehr Klimaschutz auf die Straße. Jetzt legen die Organisatoren der Demonstrationen konkrete Forderungen vor - und diese richten sich nicht an die Bundesregierung, nicht an die Europäische Union, auch nicht pauschal an die Politik, sondern konkret an die Stadt München.

Insgesamt 31 Forderungen umfasst der Katalog, den Vertreter des Münchner Ablegers von "Fridays for Future" am Dienstag in den Kammerspielen vorgestellt haben. Sie reichen von einer entschlossen vorangetriebenen Verkehrs- und Energiewende über eine Pflicht für Bauherren, neue Gebäude mit Solaranlagen auszustatten, bis hin zum Wunsch nach mehr Bio-Produkten auf dem Oktoberfest und zu der Forderung, städtische Investitionen aus klimaschädlichen Industrien abzuziehen. Würden die Vorstellungen der Klimaschutz-Aktivisten umgesetzt, kämen große Veränderungen auf die Stadt und die Münchner zu.

Besonders stark gilt das beim Verkehr. Im Einzelnen fordert "Fridays for Future München" hier umgehend eine autofreie Zone innerhalb des Münchner Altstadtrings. Bis spätestens 2025 solle dann auch der gesamte Bereich innerhalb des Mittleren Rings autofrei werden, heißt es. Ausnahmen soll es unter anderem für Rettungsfahrzeuge, öffentliche Busse und Lieferwagen geben. Bis dahin soll der öffentliche Nahverkehr massiv ausgebaut werden, der spätestens 2025 zudem kostenlos werden soll. Um in der Zwischenzeit Autofahrer zum Umsteigen zu bewegen, sollen Parkgebühren erhöht und eine City-Maut eingeführt werden. Ebenfalls spätestens ab 2025 soll es in der Stadt dann nur noch Fahrzeuge geben, die vor Ort kein Kohlenstoffdioxid ausstoßen, also zum Beispiel elektrisch fahren.

Erheblich einschränken wollen die Klimaschutz-Aktivisten den Flugverkehr. Im Erdinger Moos solle es keinesfalls eine dritte Startbahn geben, fordern die Schülerinnen und Schüler. Außerdem sollen die Start- und Landegebühren erhöht werden, damit sich besonders Kurzstreckenflüge nicht mehr lohnen. Gestärkt werden soll dagegen der Radverkehr. Der Altstadt-Radlring, den das "Bündnis Radentscheid München" in einem bereits am Montag eingereichten Bürgerbegehren fordert, müsse bis 2022 realisiert werden, fordert "Fridays for Future München". Fahrräder sollen im öffentlichen Nahverkehr kostenlos mitgenommen werden dürfen. Und entlang wichtiger Straßen soll es mehrspurige Fahrradtrassen geben.

Darüber hinaus fordern die Klimaschützer unter anderem, die Sanierungsrate bestehender Häuser deutlich zu erhöhen, um deren Energiebedarf zu senken. Möglichst alle Gebäude sollen ans Fernwärmenetz angeschlossen werden. Die Stadt soll zusätzliche Kraftwerke bauen, die erneuerbare Energien nutzen, und zwar vorzugsweise in München oder in der Umgebung. Und die Stadtplaner sollen den Einzelhandel sowie Stadtteilzentren stärken, damit die Münchner künftig weniger weite Wege zurücklegen müssen.

"Fridays for Future" hatte bereits Anfang April Forderungen an die Politik gerichtet; damals verlangten bundesweit Schülerinnen und Schüler unter anderem den Ausstieg Deutschlands aus der Kohlenutzung bis 2030 sowie noch im Jahr 2019 sowohl eine Steuer auf Kohlendioxid-Emissionen als auch ein Ende der Subventionen für fossile Energieträger. Nur so könne das bei der internationalen Pariser Klimakonferenz 2015 beschlossene Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, eingehalten werden. Einige Ortsgruppen von "Fridays for Future" hätten daraufhin beschlossen, diese Forderungen lokal konkreter auszuarbeiten, unter anderem die Münchner Gruppe, erklärt Frank Squarra. Gemeinsam mit mehreren Dutzend anderen Mitgliedern hat der 17-jährige Schüler daraufhin wissenschaftliche Studien gewälzt und das jetzige Forderungspapier zusammengetragen. Am Ende, nach mehr als zwei Monaten, stimmte das Plenum der Ortsgruppe in einer langen Sitzung basisdemokratisch über jeden Punkt ab. Andere Ortsgruppen haben ebenfalls bereits kommunalpolitische Forderungen vorgelegt, im Mai etwa die Ortsgruppe von "Fridays for Future" in Braunschweig.

Die Forderungen umzusetzen, würde viel Geld kosten, räumt Squarra ein. "Aber wenn wir jetzt nicht handeln, muss man später immer kurzfristiger reagieren, und das wird noch teurer." Jetzt gebe es noch eine Chance, vorausblickend zu planen. "Es ist uns bewusst, dass unsere Forderungen zum Teil ambitioniert sind", sagt auch Vivienne Baltazar Castillo. Die 21-jährige Medizin-Studentin zählt wie Squarra zu den Autorinnen und Autoren des Papiers. "Aber wir haben uns viel Mühe gegeben, nicht besonders radikal zu sein, sondern das Maß zu treffen, das notwendig ist, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten." Wissenschaftler von "Scientists for Future München" hätten den Forderungskatalog gegengelesen; sie würden die Forderungen unterstützen und bezeugen, dass alles technisch umsetzbar sei, sagt sie. Ein Sprecher jener Gruppe bestätigt das: Die geforderten Maßnahmen seien "geeignet, einen wesentlichen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen Münchens auf null zu leisten", sagt der Physiker Michael Stöhr. "Sie sind auch allesamt technisch umsetzbar."

Sie hoffe, dass die Politiker im Stadtrat die Forderungen aufgreifen, sagt Baltazar Castillo. Denn alle müssten mithelfen: Speziell Städte seien weltweit für etwa vier Fünftel der Emissionen von Treibhausgasen verantwortlich, heißt es in dem Papier der Klimaschutz-Aktivisten. Die Stadt München habe mit ihren Universitäten und Hochschulen sowie dank ihres Reichtums "nahezu perfekte Voraussetzungen, um Vorreiter und Vorbild auf dem Weg zu einer nachhaltigen, klimaneutralen Stadt zu sein".