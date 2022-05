Der Mediziner Klaus Tiedemann sagt: Wer in der Woche 150 Minuten trainiert, ist biologisch zehn Jahre jünger. Ein Gespräch über die Rolle sportlicher Eltern und die Frage, warum sich Fahrradfahren anbietet, wenn man abnehmen möchte.

Interview von Matthias Vogel

Der Frühling hat die Outdoor-Saison eingeleitet und mitten auf dem Markt der vielen hippen Freizeit- und Sportangebote unter freiem Himmel steht Klaus Tiedemann, 63 Jahre alt, und preist unbeirrt eher traditionellen Stoff an: "Rauf auf's Fahrrad, Leute! Das ist super gesund!". Er praktiziert in Moosburg als Sportmediziner und sagt: "Wer mindestens 150 Minuten pro Woche Sport betreibt, ist - wissenschaftlich bewiesen - biologisch zehn Jahre jünger" und hat darum auch was von seiner Rente.