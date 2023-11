Am 9. November findet ein Diskussionsabend über die Rolle dieser Länder in Kunderas Selbstverständnis und die Auswirkungen des Exils auf sein Werk statt. Der Eintritt ist frei, im Anschluss an das Gespräch wird der 2022 entstandene Dokumentarfilm "Milan Kundera - Die Ironie des Seins" gezeigt. Noch mehr Kundera gibt es tags drauf: Das Werkstattkino zeigt am 10. November die Verfilmung seines Romans "Der Scherz" von Jaromil Jires aus dem Jahr 1968.

Milan Kundera: Autor, Emigré, Fragensteller, Film- und Diskussionsabend, Do., 9. Nov., 19 Uhr, Institut Français, Kaulbachstraße 13; "Der Scherz", Fr., 10. Nov., 20 Uhr, Werkstattkino