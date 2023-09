Die einen unternehmen gerne etwas und gehen raus in die Natur, die anderen bleiben daheim und schauen Filme. Am 19. September können die einen und die anderen zusammenkommen: Das Bayerische Outdoor Filmfestival (BOFF) veranstaltet eine Schifffahrt auf dem Tegernsee, an Bord werden Filme aufgeführt, während die Sonne untergeht und die Nacht hereinbricht. Natürlich gibt es nicht irgendwelche Filme zu sehen, sondern Produktionen aus dem aktuellen BOFF-Programm. Das Kletterbrüderpaar Thomas und Alexander Huber ist in "Huberbuam - Die Seilschaft" zu sehen. Festivalgründer Andi Prielmaier will seinen Film "Exploring Morocco" vorstellen, in dem er versucht, mit einem SUP-Board von Europa nach Afrika zu paddeln. Gezeigt werden auch Filme über Freerider in Georgien oder zwei Biker, die den Mount Kenya und den Kilimandscharo mit dem Rad befahren wollen.

BOFF - Boat and Stars, Di., 19. Sep., Boarding ab 18.30 Uhr, Schiffsanlagestelle Rathausplatz 1, Tegernsee