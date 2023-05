Von Josef Grübl

Wer Meerjungfrauen sehen will, kommt derzeit an der Neuverfilmung von Disneys "Arielle" kaum vorbei. Wer Wassermänner favorisiert, darf sich auf ein Wiedersehen mit den Sporttauchern aus Luc Bessons Kinofilm "Im Rausch der Tiefe" freuen: Jean-Marc Barr und Jean Reno spielen darin zwei Jugendfreunde, die auf einer kleinen griechischen Insel aufgewachsen sind und im Erwachsenenalter bei einer Weltmeisterschaft im italienischen Taormina gegeneinander antreten.

Das Besondere daran: Jacques und Enzo, so die Namen der beiden Freunde, sind Apnoe-Taucher, sie halten also die Luft an und gehen im Gegensatz zu Gerätetauchern mit nur einem Atemzug ins Wasser. Dabei verringern sie ihren Herzschlag und sparen Sauerstoff, ähnlich wie Meeressäuger. "Wenn ich müde werde, helfen mir die Meerjungfrauen weiter", sagt Jacques' Vater einmal.

Luc Bessons Eltern waren Tauchlehrer, als Kind lebte er unter anderem in Italien, Griechenland und Jugoslawien. Die ersten Drehbuchentwürfe zu "Im Rausch der Tiefe" schrieb er bereits als Teenager, die fiktionale Geschichte ist lose an den Biografien der Apnoe-Taucher Jacques Mayol und Enzo Maiorca angelehnt.

Nach Bessons ersten Erfolgen als Regisseur (mit "Subway" aus dem Jahr 1985) konnte er seinen Unterwasserfilm 1988 realisieren, er selbst hat einen Cameo-Auftritt als Taucher. Gedreht wurde auf Englisch, der Film lief weltweit in den Kinos. In Frankreich sahen ihn mehr als neun Millionen Kinozuschauer, auch hierzulande war er erfolgreich. Im Rahmen der Reihe "Best of Cinema" wird dieser Achtzigerjahre-Kinohit noch einmal auf der großen Leinwand gezeigt.

Im Rausch der Tiefe - Le grand bleu, F 1988, Regie: Luc Besson, Di., 6. Juni, im Leopold, Monopol, Cinema, Mathäser und vielen weiteren Kinos in der Region