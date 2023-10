Jeder von ihnen will die Welt etwas besser machen - oder bietet zumindest Lösungsansätze an. So wie in Lars Smekals "Erinnerungen einer vergessenen Kindheit"; der Regensburger Filmemacher erzählt darin, wie ein Kind mit der Alkohol- und Spielsucht seiner Eltern umgeht. Im afghanischen Kurzfilm "Nilo" sieht man, wie ein muslimisches Mädchen auf Tanzverbote reagiert. Und in "The Bamboo Dialogues" geht es um das Bauen mit dem Wertstoff Bambus. Das Festival ist eine eintägige Veranstaltung, die Filme sind in fünf Programmblöcke aufgeteilt.

Better World Filmfestival, So., 15. Okt., 11 bis 23 Uhr, Museum Lichtspiele, Lilienstraße 2