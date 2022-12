Von Josef Grübl

Eine Gruppe indigener Jugendlicher vom Stamm der Cree fährt im Sommer 2009 mit Kanus den Rupert River im kanadischen Québec entlang, es ist für sie ein Abschied. Denn der natürliche Flusslauf wird verändert, es entsteht ein gigantisches Energieprojekt mit mehreren Wasserkraftwerken. Der indigene Filmemacher Ernest Webb (James Bay Cree) hat diesen Abschied in seinem sechsteiligen Dokumentarfilm "Down the Mighty River" mit der Kamera begleitet, jetzt stellt er Ausschnitte daraus dem Münchner Publikum vor. Die Veranstaltung im Museum Fünf Kontinente wird moderiert vom deutschen Journalisten Claus Biegert, der Eintritt ist frei.

Down the Mighty River, CAN 2009, Filmvorführung und Gespräch, Do., 15. Dez., 19 Uhr, Museum Fünf Kontinente, Maximilianstr. 42