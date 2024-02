Im Fasching stehen die Verhältnisse kopf, sogar an einem ehrwürdigen Institut wie der Münchner Musikhochschule. Dazu gehört, dass deren Konzertformat mit der wohl größten Breitenwirkung ausgerechnet eines ist, in dem der Nachwuchs all das tut, was er in normalen Hochschulkonzerten nie darf: Instrumente falsch rum benutzen zum Beispiel, oder sich satirisch zu gesellschaftspolitischen Entwicklungen äußern. Auch in diesem Jahr erwartet die verantwortliche Studierendenvertretung 2500 Besucher, wie jedes Jahr sind alle Vorstellungen bereits ausverkauft.