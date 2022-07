Wegen der Straßenradrennen bei den vom 11. bis 21. August ausgetragenen European Championships erwartet die Polizei speziell an den Sonntagen (14. und 21. August) erhebliche Verkehrsbehinderungen in und um München. Sie weist Anwohner bereits jetzt darauf hin, dass es entlang der Strecke, die unter anderem von der Plinganserstraße über die Schwanthaler Höhe in die Innenstadt bis zum Ziel am Odeonsplatz führt, auch Haltverbote gibt. Die gelten in der Regel schon einige Tage vorher, um notwendige Absperrungen zu ermöglichen. Weil abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt werden müssen, empfehlen die Beamten insbesondere Urlaubern, dafür zu sorgen, dass Bekannte, Freunde oder Nachbarn ein Auto notfalls umparken können. Die Route und weitere Details sind auf der Internetseite des Veranstalters zu finden.