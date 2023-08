Erika von Mutius hat an der Haunerschen Poliklinik unzähligen kleinen Patienten mit Asthma und Neurodermitis geholfen. Demnächst geht die leitende Oberärztin und Professorin in den Ruhestand - mit einem kritischen Blick auf fast 40 Berufsjahre in der Pädiatrie.

Schon Wochen vor ihrer Verabschiedung Ende September hat Erika von Mutius, 66, alles geordnet. Die Leitung des Asthma- und Allergiezentrums an der Haunerschen Kinderklinik wird Bianca Schaub übernehmen. Bei ihrer Martha-Studie, mit der die Bedeutung von Kuhmilch gegen Allergien und Atemwegserkrankungen bewiesen werden soll, steht jetzt die Auswertung an. Am Helmholtz-Institut wird von Mutius weiter forschen. Die Professorin für Kinderheilkunde möchte mit ihrem Team noch ein Medikament entwickeln. Das wäre das i-Tüpfelchen ihrer Karriere. Über ihrem Schreibtisch in dem LMU-Gebäude in der Pettenkoferstraße hängt ein Vintage-Poster mit dem Titel "The Dirty Dozen", zwölf schmuddelige, lachende Bengel nebeneinander auf einem Balken. Erika von Mutius liebt dieses Bild, sie hat ein großes Herz für Kinder.