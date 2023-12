Museen in Bayern:Eiszeit-Ausstellung erweist sich als Publikumsrenner

Die Leiterin des Museums im Kemptener Marstall, Christine Müller Horn, hat mit diesem Erfolg nicht gerechnet. "Es ist unsere erste naturwissenschaftliche Ausstellung in Kempten", sagt sie, "dass sie auf so großes Interesse stößt, übertrifft all unsere Erwartungen." "Eiszeit Safari Allgäu" läuft noch bis 14. April 2024. Dienstags bis sonntags, 10 bis 18 Uhr. Am 26. Dezember und am 6. Januar hat sie geöffnet, an den übrigen Feiertagen ist sie geschlossen. Mehr Informationen auf www.marstall-kempten.de.